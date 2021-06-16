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В Санкт-Петербурге с 17 июня ужесточаются ограничения

Фото pixabay.com

«Интерфакс» пишет, что власти Санкт-Петербурга с 17 июня ужесточают ограничения в связи с распространением коронавируса.

Так, приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в точках общепита, работа фуд-кортов и детских комнат. Прекращается работа объектов развлечения (кроме аквапарков, океанариумов, кинозалов и фитнес-центров). Заполняемость кинозалов снижается с 75 до 50% зрительских мест.

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Бары и рестораны должны быть закрыты с 02:00 до 06:00 (кроме работы навынос). В фан-зонах Евро-2020 приостанавливается работа точек общепита и продажи продуктов (продажа напитков разрешена). Ношение масок в фанзонах будет обязательным.

Праздник для лучших выпускников школ «Бал медалистов» отменяется. Руководителям компаний предписано перевести максимальное число сотрудников на удалённый режим работы.

tourister.ru

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