В Санкт-Петербурге с 17 июня ужесточаются ограничения

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«Интерфакс» пишет, что власти Санкт-Петербурга с 17 июня ужесточают ограничения в связи с распространением коронавируса.

Так, приостанавливается проведение развлекательных мероприятий в точках общепита, работа фуд-кортов и детских комнат. Прекращается работа объектов развлечения (кроме аквапарков, океанариумов, кинозалов и фитнес-центров). Заполняемость кинозалов снижается с 75 до 50% зрительских мест.