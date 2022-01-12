Добровольно хотят покинуть Литву около 60 мигрантов – Билотайте

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Еще около 60 иностранцев, нелегально въехавших в Литву, согласны добровольно отправится на родину, заявила министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Вновь сформировалась большая группа, примерно из 60 человек, и мы надеемся, что эти люди отправятся домой чартерными или регулярными рейсами», — заявила Билотайте журналистам в Сейме в среду.

По ее словам, на следующей неделе в Литву планируют приехать иракские консулы, которые помогут оформить документы этих людей.

«Еще один процесс, который сейчас идет, — это переговоры с правительством Ирака о принудительном возвращении. Мы очень надеемся, что с помощью ЕС мы сможем получить решения о том, чтобы Ирак принимал лиц, не только возвращающихся добровольно, но и принудительно», — добавила министр.

В начале января 98 нелегальных мигрантов были депортированы из Вильнюса чартерным рейсом в Ирак. Они также согласились добровольно вернуться на родину.

Всем тем, кто добровольно решит покинуть Литву, выплачивается единовременная сумма в размере 1000 евро. Решение о помощи в 1 тыс. евро будет действовать до 20 января этого года и будет распространяться только на нелегальных мигрантов, поселенных в настоящее время в Литве.

Большая часть этих выплат финансируется за счет помощи Европейской Комиссии Литве в преодолении миграционного кризиса. Содержание одного мигранта обходится Литве в 11 тыс. евро в год.

В прошлом году в Литву въехало более 4,2 тысячи нелегальных мигрантов. Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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