Договор «Беларуськалия» с LTG создавал угрозу национальной безопасности – суд

Коллегия судей учла и то, что ЕС опосредованно и США напрямую ввели ограничения в отношении «Беларуськалия».

«Поэтому Литва не только не могла, но, как член ЕС, была обязана оценить сделки заявителя, потенциально создающие угрозу и риск для национальной безопасности Литвы», — написано в пресс-релизе.

Суд отметил, что, так как ЕС установил ограничения на торговлю калия хлорида в ЕС, а «Беларуськалий» производит и продает именно такие удобрения, компания должна была испытать ограничения в отношении договора с LTG. В противном случае даже ограничительные меры стали бы неэффективными.

Кабмин 12 января утвердил заключение комиссии о том, что договор между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» не соответствует интересам нацбезопасности, поэтому с 1 февраля должен быть расторгнут. 1 февраля транзит удобрений прекратился — в прошлом году по железной дороге и через Клайпедский порт перевезено почти 11 млн тонн белорусских калийных удобрений.

Транзит удобрений «Беларуськалия» через Литву продолжался еще почти три месяца, несмотря на вступившие в силу 8 декабря санкции США в отношении этого производителя.

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