Украина передала ЕС предложения по седьмому пакету санкций ЕС против РФ

Министр иностранных дел Украины подчеркнул, что Украина благодарна своим партнерам за переданное до сих пор оружие, но считает, что его еще «критически мало», чтобы остановить Россию. Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Россия имеет «тотальное преимущество» в плане тяжелой артиллерии в Донбассе и именно поэтому Украине как можно скорее нужно больше тяжелого вооружения, особенно крупнокалиберной артиллерии и многозарядных реактивных установок.

Кулеба также заявил, что Украина ждет «чуда» от саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня, но поводов для этого пока не видит. В начале июня министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что при обсуждении стратегии на следующие 10 лет на июньском саммите НАТО следует рассмотреть вопрос о предоставлении Украине членства в альянсе «де-факто», а не «де-юре».