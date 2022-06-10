ООН работает над соглашением по зерновым коридорам

Генсек ООН говорит, что представители Украины, РФ, Турции, ЕС и США тесно сотрудничают по этому вопросу в течение последних 10 дней. При этом Гуттериш заявил, что не хочет раскрывать подробности обсуждаемой сделки, чтобы не поставить под угрозу ее шансы на успех.

Как сообщалось, главы МИД Турции и России Мевлет Чавушоглу и Сергей Лавров обсудили вопрос разблокирования украинских портов и создания коридоров в Черном море для экспорта зерна.

«Когда и если Украина пойдет на разминирование и позволит вывод кораблей из своих портов, мы не будем пользоваться этой ситуацией в пользу спецоперации. Это гарантии президента России и мы готовы это оформить тем или иным способом», — сказал Лавров.

В МИД Украины заявлениям представителей руководства РФ не верят.