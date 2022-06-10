Американские военные будут продолжать службу в Литве «как минимум 9 месяцев» — Гилкрист

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

На этом полигоне в связи с новой сменой ротационных сил, состоялась церемония смены флага.

Военные США дислоцируются в Литве на базе регулярной ротации, но литовские политики стремятся к постоянному присутствию американцев. По словам посла, этот вопрос еще обсуждается.

Со своей стороны, командующий вооруженными силами Литвы Вальдемарас Рупшис заявил, что присутствие американских войск на ротационной основе «то же самое, что и постоянное присутствие».

«Кроме того, у нас есть и другие мощности: подразделения сил специальных операций, подразделения тылового обеспечения, группа управления авиационным компонентом. Мы чувствуем себя в полной безопасности с такими мощными союзниками», — сказал он.

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Батальон, обычным местом дислокации которого является Форт Карсон в штате Колорадо, завершит процесс смены контингента к концу июня.

Военные Сухопутных войск США в странах Балтии и Восточной Европе меняются с весны 2014 года в рамках резолюции Сухопутных войск США по Восточной Атлантике.

Тем самым США демонстрируют свою приверженность коллективной обороне союзников, обеспечивая безопасность в свете агрессивных действий России в Украине.

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