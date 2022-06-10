Полиция выясняет обстоятельства таинственного международного полета из Литвы

Болгария в четверг вечером сообщила, что из Литвы вылетел двухместный самолет и без разрешения пролетел над несколькими странами Восточной Европы, привлекая к себе внимание военно-воздушных сил, а затем его оставила в Болгарии неизвестная команда.

Министр внутренних день Болгарии Бойко Рашков заявил журналистам, что самолет без разрешения пролетел над Польшей, Словакией, Венгрией, Сербией, Румынией и наконец достиг воздушного пространства Болгарии.

В самолете было два человека, у него не было утвержденного плана полета, его транспондеры были отключены. Пилот не реагировал на запросы по радио и визуальные сигналы.

В Венгрии и Румынии самолет до Болгарии сопровождали истребители.

Деталей – немного

Воздушная навигация сообщила BNS, что за последние 90 дней не получала планов полета, команда самолета не вступала в контакт с операторами.

Директор Агентства транспортных компетенций Департамента гражданской авиации Альвидас Шумскас заявил BNS, что не может подробно прокомментировать ситуацию, так как информации немного.

Он отметил, что «в нейтральном воздушном пространстве предоставлять план полета не нужно». Кроме того, если лететь низко, то радары могут и не заметить самолет. Однако для международных рейсов план полета необходим, а это очевидно был такой рейс.

„На вопросы, кто летел, как летел, я не могу сегодня ответить“, – добавил он.

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