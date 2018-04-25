Долг сектора власти в 2021 году может превысить 50% ВВП – Госконтроль

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Долг властного сектора Литвы в следующем году может превысить 50% внутреннего валового продукта (ВВП), предупредил в четверг Госконтроль.

Аудиторы прогнозируют, что уровень долга в этом году может составить 49,8%, в 2021 году – 50,3%, а в 2025 году он может повыситься до 54,5% ВВП.

По словам директора Департамента наблюдения за бюджетной политикой Госконтроля Юрги Рукшенайте, для страны важно наметить направление снижения долга, так как большой долг во время следующего кризиса может ограничить возможности проведения антициклической фискальной политики.

«В условиях восстановления экономики нам следует не только стабилизировать рост долга властного сектора, но и наметить направление его снижения. Если в экономике начнется следующий спад в дальнейшем, может быть мало возможностей проведения антициклической фискальной политики», — сказала Ю. Рукшенайте для пресс-релиза.

Долг сектора власти в конце 2019 года был 36,3% ВВП.