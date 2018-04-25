Домашнее обучение — назад в будущее

Если к плохим результатам и некомфортному самочувствию прибавить облегчение условий труда, гибкий график работы, возможность работать дистанционно, то домашнее обучение детей становится привлекательным решением для родителей.

Из истории домашнего обучения

До 1800-х годов семьи не могли представить другого способа учить детей, как это делать самим. Христианские школы были предназначены для духовенства, только богатые родители могли позволить себе нанимать профессиональных учителей.

Современное домашнее обучение возродилось в США. Уже в 1960-х годах в этой стране стали распространяться идеи об альтернативном образовании. Сегодня в США более 2,3 миллиона детей обучаются на дому. Обучение вне школы актуально и для детей с исключительными способностями.

Из вежливости или по необходимости

Исследовательский институт домашнего образования утверждает, что достижения детей, находящихся на домашнем обучении в США, на 15-30 процентных пунктов выше, чем в государственных школах. Их конкурсный балл при поступлении в колледж выше среднего. Такие дети обладают более высоким социально-эмоциональным интеллектом, у них более развиты навыки лидерства, самосознания и участия в общественных мероприятиях.

Родители лучше всех знают своих детей и заинтересованы в их будущем успехе. Воспитание ребенка в возрасте до трех лет занимает столько же времени, сколько и защита диссертации.

В Литве растет количество школ, предлагающих разные инновационные методы обучения, но самое большое преимущество семейного образования и его отличие от школьного — это индивидуализация. Более медлительные дети не испытывают давления, не чувствуют ужаса, который охватывает всех в классе, когда они понимают, что все с заданием уже справились. Быстро мыслящим не нужно сдерживать себя. Вы можете создать безопасные условия и мотивировать каждого, кто более чувствителен, гиперактивен, любопытен, заинтересован в определенной области, молчун или спорщик. В классе как минимум двадцать разных детей. 45-минутный урок, четыре стены, программы, родители, администрация, экзамены, тесты, проверки — все это сдерживает даже самые лучшие желания учителей.

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Вы понимаете что-то, когда вам это нужно, интересно, а не тогда, когда звенит звонок и вы садитесь за стол. Если вы хотите научиться играть в компьютерные игры — вы будете учить английский язык быстрее. Взрослые на скучных конференциях мечтают о чем-то или демонстративно выходят из зала. Разве это не странное требование к ребенку — сидеть, слушать, концентрироваться, не осмеливаться смотреть в окно?

Критика

Было бы неверно считать, что семейное обучение всегда является качественным, интересным, укрепляет отношения между детьми и родителями, а обучение в школе обязательно отупляет и вызывает стресс.

Критики говорят, что социализация обучающихся дома ограничена. Конечно, они общаются с другими детьми, друзьями семьи, посещают кружки, работают волонтерами, путешествуют. Но школа — это среда, в которой вам нужно научиться работать не только индивидуально, но и в группе, чтобы общаться с учениками разных интересов, социального прошлого, жизненного опыта.

Еще одна слабость — компетенция родителей. Учителя не только специалисты по своему предмету, у них есть педагогическое образование, они изучали детскую психологию, различные философии воспитания, пробовали много методов и постоянно повышают свою квалификацию. Исследования обучения на дому, проведенные доктором Б. Д. Райем, показывают, что академические результаты детей, обучающихся на дому, не зависят от образования родителей, от имеющегося педагогического опыта или дохода семьи.

А как насчет университетов? Дети, хотя и не посещают школу, не вполне свободны. Большую часть времени они следуют одной и той же школьной программе и отчитываются за свои знания.

Поэтому у таких учащихся нет формальных проблем в связи с выпускными экзаменами в школе и получением аттестата зрелости. Лучшие университеты мира, такие, как Гарвард, Оксфорд, Стэнфорд, Массачусетский технологический институт, Кембридж, принимают учащихся, которые учились дома. Некоторые университеты устраивают портфолио школьных работ, в других требуется сдать вступительный экзамен.

Из-за одного минуса спорить особо нечего — домашнее обучение гораздо дороже, чем школьное. Один родитель должен не работать, хотя бы некоторое время, пока ребенок не научится заниматься самостоятельно. Цена этого — не только несколько лет без заработной платы, но также снижение квалификации, позиции на рынке труда. Затраты значительно возрастают, когда знания родителей и информация из бесплатных источников недостаточны, когда требуется помощь специалистов, репетиторов. Правда, государственное школьное образование тоже далеко не бесплатно. Мы платим за него через налоги. В Литве стоимость учебного года для одного ребенка составляет около 2700 евро. Таким образом, домашнее обучение может также способствовать экономии денег налогоплательщиков.

Как насчет родителей сектантов, алкоголиков? Когда у родителей нет выбора в форме обучения, делается предпосылка, что все семьи такие. В последний раз при проверке я не могла защитить себя от них и в традиционной системе образования.

Ни одна форма обучения не может гарантировать успешную и счастливую жизнь. Домашнее обучение не является лекарством от всех болезней системы образования и не подходит для всех семей. Но кто может быть более заинтересован в успехе ребенка, чем родители? Власти не могут сдерживать родителей, одновременно не сказав, что дети – это дело, собственность и ответственность государства. Не напоминает это недавнюю систему? Она потерпела неудачу, и нет необходимости оберегать детей от семьи.

(Публикуется в сокращении).

Мария Вишняускайте, руководитель Центра образования Института свободного рынка Литвы