Домашнее обучение: не забывайте о приятной деятельности в семье – дети учатся не только в школе

Сейчас у детей появилась возможность каждый день учиться самостоятельно, не в школе, а в семье. Были приняты поправки к закону об образовании, согласно которым ребенок по собственному желанию и по желанию родителей (опекунов) может учиться по общим программам дошкольного, начального и среднего образования в семье. Если семья выбирает такой вариант обучения, то родители (опекуны) ребенка до 14 лет или подросток 14–18 лет заключают с выбранной школой соответствующее соглашение.

Полученное в семье образование приравнивается к школьному. Перед заключением с семьей или подростком соответствующего договора школа с помощью специалистов оценит условия в семье, уровень зрелости ребенка и уровень его знаний.

Школа, с которой заключен договор, будет консультировать таких учеников, обеспечивать их учебными пособиями, периодически будет оценивать их прогресс, достижения и проверять, удовлетворены ли их потребности в социализации. Пока такой порядок обучения в Литве широко не практикуется, однако из-за пандемии коронавируса в мире многие дети учатся на дому.

Может ли виртуальное обучение иметь негативные последствия?

При объяснении материала в виртуальном пространстве на его понимание детям требуется на 1/3 больше времени, чем в классе – вот уже один отрицательный аспект. Поэтому учителям рекомендуют не надеяться на очень хороший результат и оценивать ситуацию как можно проще.

Учителя вынуждены придумывать новые задания, менять структуру уроков, учиться делать качественные видеозаписи. Все это – нелегкая задача для учителя, но очень нужная. Конечно, еще сложно оценить много ли пользы от удаленного обучения и виртуального сотрудничества получат ученики младших классов. Их способность концентрировать внимание ограничена. В случае с такими детьми легче привлечь внимание при завязывании личных отношений. Когда речь идет о сложных темах, детям нужно внимание, указания и оценка, которые дает находящийся в одном помещении учитель. Плюс сотрудничества в интернете в том, что ученики и студенты получают навыки, необходимые, чтобы делать карьеру в современном мире.

Во многих сферах будут работать виртуальные команды, находящиеся в разных географических местах.

Со стрессом сталкиваются только дети или родители тоже?

Давайте поговорим о том, какие факторы могут вызывать больше всего стресса? Что в начале карантина было необычным?

Мы должны принимать во внимание возрастные особенности и понимать, что самостоятельно может сделать 6-летний ребенок, то есть дошкольник или первоклассник. Было бы странно надеяться, что при переносе обучения в виртуальное пространство 6-летний ребенок вдруг сможет пользоваться разными программами, пересылать задания или копировать тексты. Поэтому участие родителей имеет очень большое значение. Чем больше родители будут вовлечены в процесс, тем быстрее ребенок станет самостоятельнее, тем меньше такой процесс обучения вызовет у него противоречивых и неприятных чувств.

Кроме того, родителям, которые обучают ребенка на дому, рекомендуется быть менее требовательными к себе и ребенку, проявлять больше терпения.

«Естественно, что родители могут разнервничаться, когда не получается объяснить ребенку тему или когда они не знают, как ее преподнести. Поэтому сейчас самый полезный совет таким родителям, которые обучают детей на дому во время карантина, понять, что это только временная их роль. Это не их работа, не их профессия, поэтому надо отнестись к себе снисходительно. Если вы рассердились на ребенка – это еще не конец света. Пойдите прогуляйтесь, чтобы не усугублять конфликт. На самом деле ничего не случится, если вы не сможете объяснить ребенку новую тему. Лучше созвонитесь с учителем и попросите у него помощи». Подробнее об этом читайте здесь: https://dvitylos.lt/lt/work/mokymasis-namuose-nera-paprasta-kaip-abc/

Вот несколько советов, что делать, чтобы ребенку было легче:

– Постарайтесь сделать так, чтобы дети как можно меньше сидели в мобильных телефонах и планшетных компьютерах, чтобы все внимание было сосредоточено на школьных заданиях, тогда задания будут выполнены лучше. Разные программы, игры и мессенджеры – все это интересно, но они отвлекают внимание. Важно также, чтобы ребенок делал перерывы между разными уроками, а во время этих «перемен» занимался физической деятельностью, как можно больше времени проводил подальше от мониторов. Можно установить сигналы, свидетельствующие о начале и окончании перерыва, как звонки в школе. Это будет хорошим поводом отойти от экрана, подышать свежим воздухом, погулять, подкрепиться.

– Чтобы дети достигли хороших результатов, оборудуйте им удобное и спокойное рабочее место. В идеале это должно быть другое место, не то, где он обычно играет и отдыхает.

– Когда речь идет о самых маленьких, надо помнить, что долгое сидение у экранов может негативно сказаться на их мозге, поэтому тут надо проявлять особую осторожность. Известно ли вам, что чтение печатных книг и выполнение различных заданий в тетрадках очень полезны для развития моторики у ребенка? Исследования показали, что удаленное обучение – непростая задача для людей всех возрастов, а особенно для маленьких детей, поэтому очень важно менять деятельность, разными способами развивать моторику.

– Не бойтесь говорить об этом с другими родителями. Может, они сталкиваются с похожими проблемами и беспокойством, а может, они уже нашли какой-то выход, что-то, что помогает им в работе с детьми? Делитесь информацией и поддерживайте друг друга. Самое главное, не забывайте, что нужно отдыхать и весело проводить досуг всей семьей! Детей учит не только школа – иногда игры и наблюдение за окружением дают намного больше пользы!