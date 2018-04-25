В столице – памятник Антанасу Смятоне

В следующем году в Вильнюсе планируют начать работы по установке памятника Антанасу Смятоне, сообщает BNS.
Будет осуществлен проект, который завоевал 1-е место на конкурсе. «С его автором подписан договор, переданы авторские права», – сказала представитель Министерства культуры Яна Микулевич, заметив, что работы должны начаться в следующем году. Скульптура будет в виде развернутой на первой странице книги с портретом Смятоны.
Авторы проекта – Гядиминас-Антанас Сакалис, Казис Венцловас, Индре Ракаускайте – решили сделать акцент не на Смятоне — политике, общественном деятеле, а на Смятоне — редакторе, издателе книг и учебников. По подсчетам авторов, памятник может стоить больше 45 тыс. евро, а полный проект – 233 тыс. евро.
Памятник планируют установить на проспекте Гядимино, у 13-го дома. На этом месте в 1918 г. стояло здание (оно не сохранилось), в котором работал Совет ЛР, председателем которого был Смятона, а также действовали первые правительства под руководством А. Вольдемараса и М. Шляжявичюса. В этом здании стали печатать издание литовских законов и указов «Вести Временного правительства» (Laikinosios Vyriausybės žinios). Смятона занимал пост президента Литвы в 1919–1920 и 1926–1940 гг. Он погиб в 1944 г. во время пожара в доме, когда жил в США. Президент Литвы Гитанас Науседа назвал А. Смятону символом литовской государственности.
Информация «ЛК», BNS