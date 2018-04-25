В столице – памятник Антанасу Смятоне

В следующем году в Вильнюсе планируют начать работы по установке памятника Антанасу Смятоне, сообщает BNS.

Будет осуществлен проект, который завоевал 1-е место на конкурсе. «С его автором подписан договор, переданы авторские права», – сказала представитель Министерства культуры Яна Микулевич, заметив, что работы должны начаться в следующем году. Скульптура будет в виде развернутой на первой странице книги с портретом Смятоны.

Авторы проекта – Гядиминас-Антанас Сакалис, Казис Венцловас, Индре Ракаускайте – решили сделать акцент не на Смятоне — политике, общественном деятеле, а на Смятоне — редакторе, издателе книг и учебников. По подсчетам авторов, памятник может стоить больше 45 тыс. евро, а полный проект – 233 тыс. евро.