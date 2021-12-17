Домашние наггетсы: похрустим!

Классические наггетсы

600 г филе куриной грудки, 1 стакан растительного масла для фритюра, 150 г панировочных сухарей, 3 ст. л. соевого соуса, 50 г муки, 2 яйца, сушеный чеснок, щепотка куркумы, черный перец.

Куриное филе вымыть, обсушить салфетками, нарезать на небольшие ломтики поперек волокон. Толщина ломтиков должна быть около 1 см. Смешать панировочные сухари, чеснок, пряности. Разогреть масло во фритюрнице или глубокой сковороде. Курицу обвалять в муке, обмакнуть в яйцо, потом в сухари, снова в яйцо и сухари. Бросить панированные кусочки в растительное масло. Обжарить до золотистой корочки. Готовые наггетсы извлечь шумовкой на бумажные полотенца, дать стечь лишнему маслу.

Наггетсы в панировке из тыквенных семечек в духовке

300 г филе куриного бедра, 100 г тыквенных семечек очищенных, 40 г сыра пармезан, 1 яйцо, панировочные сухари, любимые приправы для курицы, растительное масло, соль и перец.

Мясо вымыть, обсушить, нарезать каждое бедро на небольшие кусочки. Курицу посолить и поперчить. Оставить на несколько минут. Тем временем разогреть духовку до 200 градусов. В чаше блендера смешать семечки, сухари, приправы и соль. Все измельчить. Натереть на мелкой терке пармезан. Яйцо взбить вилкой. Каждый кусочек курицы обмакнуть в яйцо, потом в панировку из семечек, выложить в форму для запекания, смазанную маслом. Запекать 15 минут, после чего накрыть фольгой и запекать еще 15 минут.

Наггетсы с сыром

200 г моцареллы для пиццы, 500 г куриного фарша, соль и перец, 2 ст. л. с горкой панировочных сухарей, 2 яйца, 3 ст. л. муки, растительное масло для фритюра.

Фарш можно взять готовый, а можно быстро пробить в блендере куриное филе. Посолить и поперчить. Сыр нарезать небольшими кусочками. Отделить примерно 30 граммов фарша, положить в середину сыр, сформировать наггетс. В одну тарелку насыпать панировочных сухарей (можно добавить пряности, куркуму или паприку), в другую тарелку высыпать муку, в глубокую тарелку разбить яйца и слегка взбить их. Сформированные наггетсы обвалять в муке, потом обмакнуть в яйцо, в сухари, потом опять в яйцо и опять в сухари. Обжарить наггетсы в большом количестве разогретого масла. До золотистого цвета.

Рыбные наггетсы

500 г рыбного филе, 100 г муки, 1 пакетик панировочных сухарей, 2 яйца, соль и черный перец, растительное рафинированное масло.

Если берете замороженное филе рыбы, то после разморозки его нужно отжать. И имейте в виду, что оно сильно уменьшится в объемах и весе, поэтому замороженного филе придется брать в два раза больше, чем требуется охлажденной рыбы. Филе нарезать порционными кусочками на один укус. Рыбу посолить и поперчить. Подготовленные кусочки рыбы сначала обмакнуть в муку. Лишнюю муку стряхнуть. Окунуть в яйцо. Обвалять в панировочных сухарях. Последние две операции повторить еще раз, чтобы панировка была прочнее. Разогреть масло в глубокой сковороде или сотейнике. Опустить в горячее масло наггетсы, обжаривать до золотистой корочки, аккуратно переворачивая. Извлечь шумовкой на бумажные полотенца, дать стечь лишнему жиру.

Наггетсы с кукурузными хлопьями от Джейми Оливера

240 г куриного филе, 100 г кукурузных хлопьев, соль, перец — по вкусу, розмарин — по вкусу, 1 ст. л. оливкового масла, 2 яйца, 70 г муки, растительное масло — для запекания.

Нарежьте филе на кусочки толщиной в два пальца. Соедините блендером кукурузные хлопья, соль, перец, розмарин и оливковое масло. Выложите панировочную смесь в тарелку. Взбейте в миске 2 яйца. В другую тарелку насыпьте муку. Обваляйте курицу в муке, яйце и кукурузных хлопьях. Разогрейте духовку до 200 °C. Выложите наггетсы на смазанный растительным маслом противень и запекайте 25–30 минут.

Куриные наггетсы с миндалем

150 г миндаля, 100 г панировочных сухарей, щепотка соли, 1 ч.л. паприки, 1 ч.л. молотого чеснока, 1 ч. л. черного перца, 1 яйцо, 1 ст. л. молока, 120 г муки, 2 куриные грудки, растительное масло — для запекания.

Измельчите миндаль блендером. Добавьте сухари, соль, паприку, чеснок, перец и перемешайте. Взбейте яйцо и молоко в отдельной миске. Муку насыпьте в тарелку. Нарежьте курицу на небольшие кусочки и обваляйте их сначала в муке, потом в яйце и миндальной смеси. Выложите заготовки на смазанный маслом противень. Выпекайте 10–15 минут в разогретой до 200 °C духовке, пока наггетсы не станут золотисто-коричневыми.