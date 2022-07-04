Дональд Трамп планирует снова баллотироваться на пост президента США

Бывший глава Белого дома республиканец Дональд Трамп рассматривает возможность в скором времени объявить о начале своей кампании по борьбе за президентский пост в 2024 году. Об этом сообщает газета New York Post со ссылкой на источник в окружении Трампа.
Объявление может быть сделано до ноябрьских промежуточных выборов в Конгресс. «Обсуждения о раннем объявлении идут, люди планируют. Хотя пока ничего конкретного, люди готовятся», — сказал источник.
Свою первую президентскую кампанию Трамп начал в июне 2015 года.
Пo результатам опросов, 71% жителей США не хотят, чтобы действующий президент страны Джо Байден баллотировался на второй срок в 2024 году. При этом 61% американцев полагают, что бывший президент Дональд Трамп тоже не должен баллотироваться в 2024 году.freecity.lv