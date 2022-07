Slaugos paslaugos namuose bus teikiamos greičiau ir dažniau

Naujas klausimynas padės nustatyti slaugos poreikio lygį: mažą, vidutinį arba didelį. Nuo jo priklausys paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, skaičius.

Anksčiau šis skaičius visiems draustiems asmenims buvo vienodas – nemokamai buvo teikiamos 104 ASPN paslaugos per metus. Nuo liepos 1 d. mažą ASPN poreikį turintiems gyventojams bus kompensuojamos 52 paslaugos per metus (vieną kartą per savaitę), turintiems vidutinį poreikį – 156 paslaugos (3 kartus per savaitę), turintiems didelį poreikį – 260 paslaugų (5 kartus per savaitę).

Siekiant užtikrinti paslaugų tęstinumą, taip pat ilginamas jų teikimo laikas. Nuo liepos 1 d. įsigalioja rekomendacija ASPN teikti ne tik darbo dienomis sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu, bet kiekvieną diena nuo 8 val. iki 20 val., įskaitant savaitgalius ir švenčių dienas. Nuo 2023 m. sausio 1 d. toks paslaugų teikimo laikas taps privalomas.

Sveikatos apsaugos ministro įsakymą ir atnaujintą ASPN teikimo tvarką rasite ČIA.