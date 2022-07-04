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В Литву доставлен дрон Bayraktar для Украины

Фото Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerija/ facebook.com

Предназначенный для Украины боевой беспилотник Bayraktar доставлен в Литву, сообщил в понедельник министр  обороны Арвидас Анушаускас.

«Bayraktar ​ под именем Vanagas (лит. «Ястреб»)  со всем вооружением уже в Литве!» — сообщил министр в  социальное сети Facebook.

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По его словам, в день коронации Миндаугаса (6 июня) на авиабазе ВВС Литвы в  Шяуляй состоится официальная презентация  беспилотника.

Вооружение для военного дрона ТB2 приобрело Министерство обороны на средства, пожертвованные жителями  Литвы, а сам беспилотник был безвозмездно передан Литве турецкой компанией Baykar.

По словам министра, этот случай показывает, что «гражданская инициатива может свернуть горы и Ястребом обернуться».

«Его дальнейший путь — в Украину», — написал министр.

Турецкая компания, производящая дроны, решила передать самолет  безвозмездно после того, как жители Литвы собрали 5,9 млн евро на его покупку и передачу Украине, которая ведет борьбу с российским вторжением.

Когда появилась возможность использовать средства в другом месте, на вооружение самолетов было выделено 1,5 млн евро, а остальная часть пожертвованной суммы будет направлена ​​на другие меры поддержки Украины, которые определит собиратель помощи — ТВ канал  Laisvės TV.

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