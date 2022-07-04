В Хургаде закрывают пляжи из-за нападения акул на людей

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Власти Египта закрывают пляжи из-за двух случаев нападения акул на людей, передает «МИР 24».Известно, что первой жертвой стала 68-летняя гражданка Австрии. Акула откусила ей руку и ногу. Тяжело раненая женщина скончалась по дороге в больницу от болевого шока. Второй жертвой стала гражданка Румынии.

Сейчас в районе Сахль-Хашиш до Макади-бей запрещено купание, дайвинг и рыбалка. Власти Египта сформировали рабочую группу с участием океанологов, чтобы поскорее разобраться в обоих ли нападениях участвовала одна и та же акула или это были разные рыбы, и предпринять все необходимые меры для безопасности в воде.