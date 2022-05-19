Дополнительные пособия украинским беженцам для их интеграции в Вильнюсе

Данное единовременное пособие выделяется на приобретение самой необходимой мебели и предметов домашнего обихода, погашение расходов на дорогу и (или) доставку багажа до места жительства.

За этим пособием могут обратиться лица, фактически проживающие в Вильнюсе.

Заявление о выделении иностранцу единовременний пособия на обустройство

Форма про призначення одноразової допомоги іноземця

Application Form for a lump-sum settling-in allowance for a third-country National

Запит на надання одноразової виплати іноземцю

Для получения пособия необходимо предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность (разрешение на временное проживание в Литовской Республике или принятое Департаментом миграции решение о выдаче разрешения на временное проживание в Литовской Республике на основании временной защиты);

2. Зарегистрированный в Реестре недвижимого имущества Литовской Республики договор аренды жилого помещения (на срок не менее 6 мес.) или его копия, заверенная в установленном правовыми актами порядке;

3. Один из следующих документов или его копия: удостоверение учащегося или студента, или справка от учреждения образования, или справка от работодателя, или документ, подтверждающий постановку на учет в Службе занятости, или удостоверение пенсионера, или справка о беременности, или документ, подтверждающий наличие недуга.

4. Счет личного банковского счета (в Литовской Республике или другом государстве-члене Европейского Союза, или в государстве Европейской экономической зоны);

5. По необходимости – другие документы.

Украинским беженцам может быть выделена месячная компенсация в размере 67,2 евро на погашение расходов по развитию ребенка по программам дошкольного и предшкольного образования, на срок не более 6 месяцев со дня предоставления временной защиты в Литовской Республике.

За этой компенсацией могут обратиться лица, фактически проживающие в Вильнюсе.

Форма заявления Бланк о назначении ежемесячной компенсации ходатайства расходов навчання программе щомісячне воспитание ребенка по программе дошкольной подготовки дошкольного образования

Форма заяви освіти дитини відшкодування витрат за програмою дошкільної Застосування

для монополії на отримання вищої освіти для дитини середнього віку або програми підвищення

кваліфікації

Для получения пособия необходимо предоставить следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность (разрешение на временное проживание в Литовской Республике или принятое Департаментом миграции решение о выдаче разрешения на временное проживание в Литовской Республике на основании временной защиты);

2. Счет от учреждения дошкольного и (или) предшкольного образования;

3. Документы, подтверждающие оплату счета от учреждения дошкольного и (или) предшкольного образования (копия платежного поручения, квитанция об оплате счета);

4. Один из следующих документов или его копия: удостоверение учащегося или студента, или справка от учреждения образования, или справка от работодателя, или документ, подтверждающий постановку на учет в Службе занятости, или удостоверение пенсионера, или справка о беременности, или документ, подтверждающий наличие недуга.

5. Счет личного банковского счета (в Литовской Республике или другом государстве-члене Европейского Союза, или в государстве Европейской экономической зоны);

6. По необходимости – другие документы.

Заявление можно подать следующими способами:

1. Заполнить форму заказа эл. услуги, нажав на кнопку «Подключиться» (по-литовски Prisijungti)(ссылку см. ниже) в описании данной услуги;

2. Заполненную (на выбранном языке) и подписанную сертифицированной эл. подписью форму заявления отправить по эл. почте: sis@vilnius.lt;

3. Заполненное заявление отправить почтой, по адресу: ул. Кауно, 3, LT-01314 Вильнюс;

4. Прибыв в Центр обслуживания клиентов Вильнюсского самоуправления, пр. Конституцийос, 3 (эт.).

Консультации и информация предоставляются по тел.: 8 601 48397 и 8 664 52883 (на литовском, русском и английском языках).

Інформація українською мовою



Подключиться можно через интернет-банк при помощи выданного в Литве эл. сертификата подписи.

Подключение https://paslaugos.vilnius.lt/service-list/vienkartines-ismokos-uzsienieciui-isikurti-skyrimas-RU?lang=uk

В настоящее время украинцы в Вильнюсе по-прежнему могут получать пособие в размере 252 евро на члена семьи, а также социальную выплату в размере 180,6 евро в месяц, компенсацию расходов на отопление, горячую и питьевую воду, 73,5 евро на несовершеннолетних в ожидании временного вида на жительство, дополнительное пособие на ребенка в размере 43 евро.

* Частное домохозяйство – это лицо, проживающее одиноко, или проживающая совместно группа лиц, обеспечивающие себя необходимыми средствами к существованию. Если один из членов частного домохозяйства получил данное пособие, никому другому из членов данного частного домохозяйства вышеуказанное пособие не выделяется.

Информация Вильнюсского самоуправления