Дорогие наши читатели! 

Для того чтобы понять, какие причины вновь вызвали к жизни эту газету и обусловили ее основное содержание, надо вспомнить ситуацию, которая сложилась в Литве после восстановления ее независимости в 1991 году.

Провозглашение литовского языка государственным на первых порах сопровождалось многочисленными перегибами и крайностями в отношении других языков. Из русских газет в Литве осталась только «Эхо Литвы» и несколько переводных изданий. Российскую прессу доставляли с большими ограничениями и оговорками, а к 1992 году цены на нее стали такими высокими, что для большинства русскоязычных читателей превратились в недостижимую роскошь. К тому времени Литовское телевидение прекратило ретрансляцию российских каналов. Это был мощный информационный удар для тех, кто не представлял своей жизни без связей с Россией.

Как известно, история циклична…

Начиная с раннего утра 24 февраля 2022 года вся наша прежняя жизнь коренным образом изменилась, и отрицать это сегодня не станет, пожалуй, никто. Все мы оказались перед лицом самой настоящей катастрофы.

Сложившаяся геополитическая ситуация повлекла за собой серьезные экономические проблемы. Это не могло не отразиться и на средствах массовой информации – как на нашей газете, так и на многих других изданиях. Произошел резкий спад рекламной информации, что привело к уменьшению поступлений финансовых средств. Снизилась и покупательная способность населения, а это, в свою очередь, привело к снижению продаваемого тиража издания, соответственно, ее доходов.

Сегодня газета повторяет судьбу свободной независимой печатной прессы, которой в стране почти не осталось. Прессы, вдобавок убиваемой еще и экономической безнадегой. Она, безнадега, не коснулась лишь тех СМИ, которые живут за счет наших налогов, за счет бюджета, распределяемого властью.

В отчете литовского отделения международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International отмечается, что в прошлом году в стране в общей сложности действовали 1058 различных изданий, телеканалов, интернет-порталов, радио и информационных агентств. Со средствами массовой информации были связаны восемь членов Сейма, 12 муниципальных политиков, депутат Европарламента, заместитель министра и 37 политиков, которые ранее баллотировались на выборах.

С января 2015 года по июнь 2021 года 6,4% (1,6 млн евро) всех муниципальных средств на рекламные и информационные услуги были направлены 32 компаниям и учреждениям, связанным с политиками. Между тем 8% средств министерств, предназначенных для нужд гласности, отправились 12 компаниям и учреждениям, связанным с политиками.

Мы знаем, что тысячи читателей уже привыкли к нашей газете и высоко ее ценят за качественную журналистскую работу. В последние дни телефон редакции буквально разрывался от звонков. Практически все, кто звонил, выражали обеспокоенность судьбой газеты, высказывали самые добрые слова в ее адрес, за что искренняя всем благодарность. По сути, это была горячая линия – волна народной поддержки, которую каждый из нас ощутил в полной мере, со слезами на глазах.

Увы, голый энтузиазм тоже имеет свой предел, и мы понимали, что рано или поздно будем вынуждены сообщить о закрытии еженедельника «Литовский курьер», который просуществовал более 27 лет.

Хочу поблагодарить коллектив редакции, который все эти годы трудился над изданием газеты.

Редакция выражает профессиональную солидарность с коллегами. Мы бесконечно уважаем их труд и считаем, что доступность объективной и подтвержденной информации была, есть и будет одной из важнейших ценностей современного мира.

И все-таки… в мифологии древних есть легенда о птице Фениксе, которая в старости сгорает, чтобы из пепла вновь возродиться к жизни молодой. Мы не прощаемся, мы говорим вам до свидания!

Валерий Третьяков, главный редактор еженедельника «Литовский курьер».