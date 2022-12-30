Кризисное Рождество

Цены на товары, необходимые для приготовления рождественского ужина, выросли в среднем по ЕС: мясо — на 16,4%, овощи — на 20,2%, картофель — на 17,6%, мука — на 32,1%.

Для сравнения, номинальная заработная плата, как ожидается, вырастет в среднем по ЕС на 4,4 процента к концу этого года, а это означает, что цены на продукты питания растут более чем в четыре раза быстрее, чем заработная плата.

Инфляция сильнее всего ударила по работающим в Словении, где цены на продукты питания растут в 7,6 раза быстрее, чем заработная плата, за ней следуют Швеция (6,4), Испания (5,4) и Мальта (4,7). В Литве этот показатель равен 3,1.

В некоторых странах низкооплачиваемые работники тратят большую часть своей заработной платы на отопление, энергоресурсы.

ETUC призывает Совет ЕС и национальных политиков включить в свою новогоднюю резолюцию следующие положения:

принять меры для предотвращения спекуляции ценами на продовольствие, включая установление предельных цен и налогов на сверхприбыль;

предоставлять льготы тем группам населения, которые не могут покупать основные продукты питания и оплачивать счета за электроэнергию и отопление;

разработать механизмы повышения заработной платы для компенсации роста стоимости жизни.

Генеральный секретарь ETUC Эстер Линч сказала: «Рождество в этом году будет чрезвычайно трудным для миллионов людей из-за роста цен на продукты питания и топливо. Цифры ясно показывают, что инфляцию подпитывают руководители, не заботящиеся об улучшении положения работающих и их семей. Политики должны принять решение в новом году для того, чтобы положить конец чрезмерной спекуляции ценами на продукты питания и энергоносители, которые в значительной степени способствуют инфляционному кризису, создающему трудности для многих семей в это Рождество».