Как остановить опустошение регионов? 

О необходимости корректировки региональной политики страны свидетельствует ситуация в Вильнюсе: большинство жителей сюда приехало из разных уголков Литвы. Перегруженная столица каждое утро тонет в пробках и смоге, а родители с трудом получают место для своих детей в детских садах. В быстрорастущих пригородах столицы отсутствует инфраструктура — нет ни тротуаров, ни уличного освещения, ни широких дорог, на которых могут разъехаться автомобили. Мало того, резко возросшие цены на жилье и аренду недвижимости в столице, Каунасе или Клайпеде вынуждают молодые семьи из-за ограниченных финансовых возможностей жить вместе с родителями, годовая инфляция в стране достигла 22,9 %. В прошлом году средняя стоимость сделки купли-продажи жилья в Вильнюсском городском самоуправлении составила более 149 тыс. евро, в Каунасе превысила сумму в 121 тыс. евро, в Клайпеде — 132 тыс. евро. Средняя цена купли-продажи такого же жилья в Алитусском крае достигла 90 тыс. евро, а в Панявежисе – 99 тыс. евро. Хотя жилье в регионах дешевле, чем в столице, а потому и более доступное, найти работу, проживая в регионе, гораздо сложнее.

Мало того, различия в месячной заработной плате в Вильнюсском округе и в остальной части страны чрезвычайно велики. Если человек, проживающий в Вильнюсском округе, по данным третьего квартала этого года, зарабатывал в среднем 1984 евро в месяц до уплаты налогов, то заработная плата жителя Утяны была на 565 евро ниже и составляла 1419 евро.

Ряды безработных в округах Литвы в октябре этого года по сравнению с сентябрем увеличились. Всего в Клайпедском округе в октябре было 13 785 безработных, что на 349 человек больше, чем в предыдущем месяце. В регионах Центральной и Западной Литвы в октябре было зарегистрировано 100 647 безработных, что на 1 754 человека больше, чем в сентябре. Глядя на статистические показатели безработицы в Литве в целом, можно заметить, что она начала расти. Если в II квартале текущего года уровень безработицы составлял 5,2 процента, то в III квартале он достиг 5,7 процента.

Вызывает беспокойство то, что люди переезжают из регионов в Вильнюс или предпочитают эмигрировать за рубеж. Количество жителей в разных округах страны с каждым годом уменьшается, несмотря на то что правительство проводит Программу регионального развития, а Европейский союз уже более десяти лет выделяет миллиарды евро на региональное экономическое развитие.

В этом году, по предварительным данным Департамента статистики, количество жителей городков и деревень Тяльшяйского уезда должно уменьшиться на 1263 человека. Панявежский край в этом году должен потерять 2512 жителей. Достаточно ли Литва делает для сокращения неравенства в экономическом развитии? Не станем ли мы государством нескольких городов, если не решим проблемы привлечения инвестиций, образования и здравоохранения в регионах?

Европейские инвестиции для регионов

Для того чтобы регионы могли сравниться в своем развитии с крупными городами и быть привлекательными для жизни, Евросоюз выделяет финансовую помощь странам-членам из Европейских фондов регионального развития и сплочения. Европейская комиссия подтвердила, что в рамках инвестиционной программы фонда на период 2021-2027 годов Литве было выделено в общей сложности 7 млрд 449 тысяч евро, из которых в 2023 году 698 млн будет выделено Центральной и Западной Литве. Дополнительно из Фонда сплочения на ближайший год планируется выделить 212 млн евро, что лишь немногим больше, чем 206 млн, которые должны были быть использованы в этом году.

С одной стороны, средства Евросоюза на региональную политику могли бы быть более щедрыми, с другой — целевое использование этих инвестиций с целью сократить региональный разрыв позволило бы обойтись даже таким бюджетом. Целенаправленное и дальновидное использование средств европейской помощи будет способствовать созданию более высокооплачиваемых рабочих мест и предприятий, привлечению в регионы высококвалифицированной рабочей силы и созданию быстрой и современной транспортной сети, которая позволит людям, проживающим в регионах, легче добираться до рабочих мест и региональных центров.

Рост литовской экономики замедляется. Резко возросшие цены на энергоресурсы отчасти привели к тому, что по сравнению с первым кварталом текущего года значительно сократился экспорт товаров и услуг. Сокращение литовского экспорта окажет негативное влияние на экономику страны и, самое главное, на население страны, которое может стать безработным, поскольку производственные предприятия больше не смогут содержать себя. Из-за сокращения объемов экспорта бюджет страны потеряет доходы, а значит, государство столкнется с проблемами в финансировании деятельности медицинских и образовательных учреждений.

Мало того, обоснованны и опасения, что Литва еще не готова осваивать региональные средства, так как центральные власти запаздывают с утверждением документов. У нас есть возможность, но мы не в состоянии использовать ее в полной мере, чтобы деньги регионов позволили нам создать более благоприятные экономические условия для проживающих здесь людей. Если мы и дальше не будем эффективно использовать оставшиеся европейские деньги, предназначенные для возрождения регионов страны, мы рискуем, что экономическая и социальная изоляция в малых городах и сельской местности Литвы еще больше усилится. Люди, проживающие в регионах страны, более уязвимы перед лицом экономического кризиса и гиперинфляции, чем жители крупных городов, покупательная способность которых за счет более высокой заработной платы выше.

Государство должно предоставить жителям регионов возможность догнать жителей больших городов. Ненормально, что разница в средней заработной плате между Вильнюсом и другими регионами Литвы достигает 577 евро. Мы не сидим сложа руки в Европарламенте — вместе с активными жителями регионов подали петицию, с помощью которой стремимся сохранить предназначенные для Центрального и Западного регионов 700 млн евро из европейских фондов.

Необходимо, чтобы европейские деньги дошли до людей из регионов, ведь с их помощью можно было бы преодолеть проблему бедности, с которой сталкивается до 27,9% населения, проживающего в Центральной и Западной Литве. Хватит топтаться на месте – пора приниматься за работу, чтобы остановить опустошение регионов!

Бронюс Ропе, европарламентарий