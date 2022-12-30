Литва – рекордсмен по росту цен

«Чтобы сдержать скачок цен на энергоносители и продукты питания, необходимы очень активные усилия правительства. К сожалению, мы их не видим. Наши показатели энергетической бедности по-прежнему являются одними из самых высоких в ЕС. Инфляция всегда бьет в первую очередь по самым незащищенным — по людям с низким и средним доходом. Ситуация становится угрожающей, поэтому правящие должны незамедлительно действовать», — говорит В. Блинкявичюте.

Возможны злоупотребления

Заместитель председателя фракции СДПЛ в Сейме Раса Будбергите, комментируя представленные Банком Литвы прогнозы, надеется, что кабинет министров во главе с Ингридой Шимоните «наконец-то прозреет и примет меры».

«БЛ еще раз напомнил правительству, что цены на товары и услуги будут расти и в следующем году, поэтому нужно предпринимать активные действия. Рассмотреть необходимые налоговые изменения — например, льготы по НДС на продукты питания первой необходимости, приравнивание необлагаемой суммы дохода (НСД) к минимальной месячной заработной плате (ММЗ) и прочие меры», — говорит Р. Будбергите.

Бывший министр финансов призывает провести детальный анализ ценообразования некоторых секторов торговли – чтобы объективно выяснить, чем вызван такой большой рост цен.

«Почему цены и инфляция в Литве бьют рекорды в Европе? Проще всего списать все на внешние причины. Но на цены могут влиять и картельные сговоры между компаниями, и другие причины. Забавно, когда мы видим, что некоторые компании, повышающие цены, в то же время подсчитывают и рекордную прибыль. Совет по конкуренции должен бдительно следить за ситуацией на рынке, но пока не проявляет никакой инициативы», — оценивает Р. Будбергите.

Депутат добавляет, что некоторые переработчики и торговцы, возможно, пользуются своим монопольным положением в цепочке поставок продовольствия — много вопросов вызывают применяемые наценки. «Но цены определяет и политика правительства, в результате которой сельскохозяйственное производство в Литве сокращается, уменьшается и местная продукция. Это ненормально, что за границей литовские продукты дешевле, чем в Литве», — добавляет Р. Будбергите.

Напоминаем, что Банк Литвы объявил, что как минимум полгода инфляция сохранится в двузначных числах. В следующем году изменится структура инфляционных факторов, и если в этом году наибольшее влияние на инфляцию оказывает рост цен на энергоносители, то в следующем году наибольшее влияние окажут инфляция цен на продукты питания и стремительная инфляция цен на услуги, обусловленная внутренними факторами.