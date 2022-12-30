Итоги парламентской сессии

Однако глава парламента выразила сожаление, что прогресс в области прав человека идет медленнее, чем ей хотелось бы.

«Традиционно хочется двигаться вперед большими шагами в сфере прав человека, где мы пока продвигаемся достаточно медленно, но, с другой стороны, прогресс, который был достигнут, значительнее, чем когда-либо прежде, и это вселяет надежду», — сказала спикер Сейма.

Бюджет. Сейм утвердил бюджет на следующий год 22 ноября, хотя окончательное голосование обычно проходит в декабре. Доходы бюджета в следующем году достигнут 15,544 млрд евро, расходы – 18,629 млрд евро, дефицит вырастает почти до 3,088 млрд евро.

Гражданские союзы. Проекты по легализации гражданских союзов были включены в программу работы сессии Сейма, но проект по легализации однополых отношений так и не был включен в повестку дня на рассмотрение, так как против него выступила оппозиция, а либеральное крыло не набрало достаточного количества голосов.

Система тестов в школах. В последний день работы осенней сессии парламентарии утвердили обязательные тесты успеваемости учащихся, а с 2025 года ввели порог для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии.

Нынешняя система тестов успеваемости в школах меняется: они становятся обязательными для учащихся четвертого и восьмого классов, а в шестом классе тестирования больше не будет.

Также постепенно вводится минимальная планка для десятиклассников, желающих продолжить обучение в гимназии: это четыре балла с 2025 года и пять баллов с 2029 года.

Национальные тесты успеваемости теперь проводятся для учащихся четвертого, шестого и восьмого классов, но они не являются обязательными, хотя обычно участие в них составляет около 96% учеников общеобразовательных учебных заведений страны.

Согласно новому порядку, десятиклассники будут получать базовое образование не только после завершения основной образовательной программы, но и после сдачи тестов на достижения основного образования с удовлетворительными оценками.

Учащиеся, не сдавшие тест, смогут пересдать его или им будет предложено повторить курс за десятый класс средней школы в гимназии или профессиональном училище, либо изучить конкретный предмет отдельно и таким образом подготовиться к тесту на успеваемость в следующем году.

Участие в международных операциях. Сейм увеличил число военнослужащих, прикомандированных к Силам быстрого реагирования НАТО и несущих службу в военных штабах Евросоюза.

Согласно постановлению Сейма, для участия в международных операциях в 2023 году разрешено направить до 338 литовских военнослужащих и государственных служащих системы обороны.

Также создана возможность направить в следующем году до 139 литовских военных и государственных служащих для участия в международных операциях, решение об участии в которых принимается НАТО или Советом Европейского союза.

В этом году общее количество военнослужащих по обоим вариантам составляет до 432 человек.

Также до 160 увеличено количество военных и гражданских лиц, причисленных к Объединенным экспедиционным силам для участия в международных операциях, проходящих на территориях государств-членов НАТО и Европейского союза. Сейчас это число составляет 142.

Решения с меньшим числом владельцев квартир. С марта следующего года жильцы многоквартирных домов смогут принимать решения по некоторым вопросам при участии пятой части собственников на повторном собрании, при этом для гаражных товариществ кворума вообще не потребуется.

Сейм принял соответствующие поправки к закону «Об объединениях собственников многоквартирных жилых домов и зданий иного назначения», которые направлены на решение проблемы пассивности жильцов: за него проголосовали 103 члена Сейма, двое воздержались.

Новый порядок не будет распространяться на все вопросы, рассматриваемые собственниками, а только на те решения, которые не требуют участия всех участников, например, относительно изменений в уставе, избрания правления, утверждения взносов и других.

В данный момент собрание является законным и может принимать решения при наличии более половины членов товарищества многоквартирных домов. При отсутствии кворума собрание считается несостоявшимся и должно быть созвано повторно не ранее чем через две недели.

Оружие. Сейм запретил гражданам России и Беларуси, постоянно проживающим в Литве, иметь оружие.

По инициативе председателя Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринса Кащюнаса в Законе о контроле над оружием и боеприпасами указано, что оружие могут приобретать и иметь в собственности постоянные жители Литвы, за исключением не имеющих литовского гражданства граждан России и Беларуси.

По его словам, эта поправка предотвратит любые возможности для формирования и деятельности разнородных группировок, поддерживающих враждебные государства.

Согласно закону, те, у кого уже есть такое оружие, должны будут в течение года после вступления закона в силу отказаться от него – продать, переделать его или сдать в органы полиции, а разрешение на хранение или ношение оружия будет аннулировано. В противном случае оружие будет конфисковано.

По данным КНБО, в настоящее время в Литве проживают 294 гражданина России и 46 граждан Беларуси, имеющих разрешение на хранение или ношение оружия.

Информация «ЛК», BNS