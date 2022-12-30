На чьей стороне симпатии избирателей 

9,7% процента проголосовали бы за консерваторов, в прошлом месяце их было 10,6%.

Оппозиционный Демократический союз «Во имя Литвы» сохранил за собой третье место. На выборах его поддержали бы 8,9% респондентов, в ноябре их было 8,1%.

За оппозиционный Союз крестьян и «зеленых» Литвы проголосовали бы 7,4% респондентов (6,5% в ноябре).

Следующим в рейтинговой таблице идет Движение либералов, входящее в правящую коалицию, с поддержкой 5,4% респондентов (5% в ноябре).

«Особых изменений нет, кроме партии «Свобода и справедливость». Изменение существенное, составляет до 2,1%, для меня это сенсация», – сказал BNS глава Vilmorus Владас Гайдис.

В прошлом месяце за эту партию намеревались проголосовать 5,9% участников опроса, но в декабре ряды его сторонников сократились почти в три раза – до 2%.

Рейтинги остальных партий составляют менее 2%.

Чтобы партия получила мандаты в парламенте, необходимо преодолеть 5-процентный заградительный барьер голосов.

По данным опроса, 13,6% заявили, что не будут голосовать. 28,5% опрошенных (13,7% в ноябре) сказали, что не знают, за кого будут голосовать (в ноябре – 24,6%).

Тем временем жители страны наиболее благосклонно относятся к президенту Литвы Гитанасу Науседе и министру обороны Арвидасу Анушаускасу.

В декабре президента положительно оценили 61,3% респондентов, в ноябре их было 62,2%.

По словам главы компании Vilmorus Владаса Гайдиса, рейтинг главы государства за последний год вырос – в декабре прошлого года его хорошо оценили 52% опрошенных.

В. Гайдис связывает это с окончанием пандемии COVID-19 и большей заметностью Г. Науседы в политической жизни.

«Год назад это было следствием карантина, когда президент не ездил, не встречался, была изоляция, а в этом году мы представляем себе его деятельность как президента», – сказал BNS глава Vilmorus.

На втором месте среди наиболее благосклонно оцениваемых политиков находится министр обороны Арвидас Анушаускас, о нем положительно отзываются 45% респондентов (45,4% в ноябре). За год рейтинг этого политика вырос на 12 процентных пунктов.

«Он единственный министр, которого положительно оценивают в кабинете. Это был его год», – заявил В. Гайдис.

Третье место занимает лидер социал-демократов, депутат Европарламента Вилия Блинкявичюте с положительной оценкой в 44% (43,7% в ноябре).

Далее идет бывший премьер-министр, председатель оппозиционного Демократического союза «Во имя Литвы» Саулюс Сквярнялис, о нем хорошо отзывались 36,9% участников опроса (34,8% в ноябре). Столько же респондентов отзываются о нем негативно.

Завершает список наиболее положительно оцененных политиков Виктория Чмилите-Нильсен, спикер Сейма. Положительно о ней отзываются 32,8% респондентов. За месяц их число уменьшилось –- в ноябре ее рейтинг достигал 37,4%. Точно такое же количество людей отрицательно относятся к лидеру парламента.

Министр энергетики за месяц потерял симпатии почти половины избирателей. В декабре его положительно оценили 6,1% опрошенных, в ноябре-– 11,2%.

По словам В. Гайдиса, такой показатель является рекордным и связан с негативными настроениями в энергетическом секторе.

За последний месяц снизилась и популярность министра здравоохранения Арунаса Дулькиса. Количество тех, кто оценивает его негативно, выросло с ноябрьских 55,8% до 58%. Положительно его оценили 13,9% опрошенных, в ноябре их было 17,3%.

«Это самый большой негативный скачок за весь срок полномочий, благосклонность к министру снижалась весь год», – пояснил В. Гайдис.

Центр изучения общественного мнения и рынка Vilmorus провел репрезентативный опрос населения по заказу Lietuvos rytas с 8 по 15 декабря, была опрошена 1000 совершеннолетних жителей Литвы.