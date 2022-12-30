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Отпуск для самообразования

Фото pixabay.com

Со следующего года работники смогут воспользоваться 5-дневным отпуском для самообразования. Такую возможность предусмотрел Сейм, принимая соответствующую поправку в Трудовой кодекс.

В соответствии с новым правовым регулированием работникам, которые учатся путем самообразования, предоставляется до пяти рабочих дней отпуска в год. Работодателя при этом следует уведомить об отпуске не позднее чем за двадцать рабочих дней. 

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При этом Трудовой кодекс предусматривает, что работникам, занимающимся самообразованием, учебный отпуск не оплачивается, если иное не оговорено в коллективных договорах или соглашении сторон. Действующий Трудовой кодекс предусматривал, что учебный отпуск предоставляется только для обучения по программам формального и неформального образования.

Информация «ЛК», BNS 

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