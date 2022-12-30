Отпуск для самообразования

Со следующего года работники смогут воспользоваться 5-дневным отпуском для самообразования. Такую возможность предусмотрел Сейм, принимая соответствующую поправку в Трудовой кодекс.
В соответствии с новым правовым регулированием работникам, которые учатся путем самообразования, предоставляется до пяти рабочих дней отпуска в год. Работодателя при этом следует уведомить об отпуске не позднее чем за двадцать рабочих дней.
При этом Трудовой кодекс предусматривает, что работникам, занимающимся самообразованием, учебный отпуск не оплачивается, если иное не оговорено в коллективных договорах или соглашении сторон. Действующий Трудовой кодекс предусматривал, что учебный отпуск предоставляется только для обучения по программам формального и неформального образования.
Информация «ЛК», BNS