Отпуск для самообразования

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Со следующего года работники смогут воспользоваться 5-дневным отпуском для самообразования. Такую возможность предусмотрел Сейм, принимая соответствующую поправку в Трудовой кодекс.

В соответствии с новым правовым регулированием работникам, которые учатся путем самообразования, предоставляется до пяти рабочих дней отпуска в год. Работодателя при этом следует уведомить об отпуске не позднее чем за двадцать рабочих дней.