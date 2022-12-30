Пенсионные планы

По данным Содры, пока ситуация с содровским бюджетом оптимальная. «Мы собираем пенсионных страховых взносов чуть больше, чем выплачиваем. Этому способствует и то, что в настоящее время продлевается пенсионный возраст, который в 2026 году должен достичь 65 лет», — сказала директор Фонда социального страхования (Содры) Юлита Варанаускене.
«Мы составляем бюджет на два года вперед. Пока пенсионный возраст повышать не придется. А дальнейшую ситуацию покажут цифры. Одно мы знаем – в 2026 г. пенсионный возраст перестанет повышаться. Поэтому в 2027 году на пенсию уйдет на 9000 человек больше, чем в 2026 году. Вырастет число получателей пенсии. Пока у нас число пенсионеров понемногу уменьшается. Эта тенденция изменится. Рано или поздно поступлений не хватит на выплаты», – сказала Ю. Варанаускене. «Решения могут быть разными. Но если взглянуть на то, что делают другие страны, то выход — повышение пенсионного возраста», – заключила она.
На вопрос, до каких пор можно повышать пенсионный возраст, Ю. Варанаускене ответила, что до тех пор, «пока не появится равенство между поступлениями и выплатами». «Но если учитывать, что люди с возрастом утрачивают трудоспособность, то этот фактор действует как ограничение. Это тоже надо учитывать», – сказала она.
Поскольку население продолжает стареть, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в будущем число людей в возрасте 65 лет и старше удвоится. Это означает, что количество получателей пенсий тоже удвоится, но при этом будет меньше людей трудоспособного возраста, которые платят подоходный налог, за счет которого, по сути, финансируется общая часть их пенсии.
ОЭСР отмечает, что простое повышение пенсионного возраста не решит проблему. Утверждается, что необходимо обеспечить увеличение продолжительности здоровой жизни, поскольку это позволит пожилым людям дольше оставаться на рынке труда и сократить число досрочных выходов на пенсию.
В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в Литве составляет 64 года и 4 месяца, для женщин — 63 года и 8 месяцев. Планируется, что к 2026 году все будут выходить на пенсию в 65 лет.
Информация «ЛК», BNS