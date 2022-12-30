Пенсионные планы

На вопрос, до каких пор можно повышать пенсионный возраст, Ю. Варанаускене ответила, что до тех пор, «пока не появится равенство между поступлениями и выплатами». «Но если учитывать, что люди с возрастом утрачивают трудоспособность, то этот фактор действует как ограничение. Это тоже надо учитывать», – сказала она.

Поскольку население продолжает стареть, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) прогнозирует, что в будущем число людей в возрасте 65 лет и старше удвоится. Это означает, что количество получателей пенсий тоже удвоится, но при этом будет меньше людей трудоспособного возраста, которые платят подоходный налог, за счет которого, по сути, финансируется общая часть их пенсии.

ОЭСР отмечает, что простое повышение пенсионного возраста не решит проблему. Утверждается, что необходимо обеспечить увеличение продолжительности здоровой жизни, поскольку это позволит пожилым людям дольше оставаться на рынке труда и сократить число досрочных выходов на пенсию.

В настоящее время пенсионный возраст для мужчин в Литве составляет 64 года и 4 месяца, для женщин — 63 года и 8 месяцев. Планируется, что к 2026 году все будут выходить на пенсию в 65 лет.

Информация «ЛК», BNS