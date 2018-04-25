Дошкольники и первоклассники будут обедать в школах бесплатно

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C сентября будущего года бесплатные обеды будут получать все дошкольники и первоклассники Литвы. За такие поправки к Закону о помощи ученикам в четверг проголосовали 106 членов Сейма, 3 воздержались.

Ранее министр труда и социальной защиты Линас Кукурайтис говорил, что о своем решении участвовать в этом эксперименте сообщили 49 самоуправлений и 251 школа (около 4,5 тыс. учеников).

В качестве пилотного проекта, с начала 2020 года в выбранных самоуправлениями общеобразовательных школах будут бесплатно кормить дошкольников.

Сейчас бесплатное питание в школах получают только дети из малоимущих семей.

В соответствии с принятыми поправками, на первом этапе с января по август обеды дошкольникам будут предоставляться по принципу шведского стола.

В 2020 г. бесплатные обеды получит дополнительно около 49,6 тыс. учеников. Это должно обеспечить более здоровое питание для большего числа детей, уменьшать социальное расслоение и дифференциацию младших школьников.

По предварительным подсчетам, на бесплатные обеды дошкольников и первоклассников в 2020 году потребуется около 8,6 млн. евро, позже ежегодно на это дополнительно надо будет выделять около 17,4 млн. евро бюджетных средств.

До конца года соответствующие институции должны принять правовые акты по осуществлению этого закона.

Информация ЛК подготовлено по сообщению BNS