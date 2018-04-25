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Турция заявила о претензиях на значительную часть Восточного Средиземноморья

Фото pixabay.com

Газета Hurriyet публикует карту, свидетельствующую о территориальных притязаниях Турции в Восточном Средиземноморье.

В ее основе – договор с непризнанной Республикой Северный Кипр и поддерживаемым Анкарой Правительством национального согласия Ливии, контролирующим Триполи.

Согласно карте, эксклюзивная экономическая зона Турции пролегает непосредственно к востоку от греческих островов Родос и Крит, затем ее граница доходит до точки, равноудаленной от побережья Турции и Ливии и поворачивает на восток. Обогнув Кипр с запада и севера, линия доходит до точки, где граничат Турция и Сирия.

«Действия Анкары соответствуют нормам международного права и принципам равноправия, в то время как государства региона, отвергающие легитимные права Турции, действуют в одностороннем порядке», — заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Турции Хами Аксой.

Обнаружение в Восточном Средиземноморье богатых месторождений природного газа привело к дополнительному росту напряженности в регионе. Турция ведет активную геологическую разведку у берегов Кипра, утверждая, что это территориальные воды Северного Кипра. Это привело к резкому ухудшению отношений не только с Грецией и Кипром, но с Евросоюзом.

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