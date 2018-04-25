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TOP,Новости,Образование

Дошкольники и ученики младших классов смогут учиться без масок

Nuotrauka pixabay.com

Литовское правительство в среду внесло коррективы в условия карантина и разрешило воспитанникам дошкольных учреждений и ученикам младших классов учиться без масок, также дополнены исключения, разрешающие услуги общественного питания в некоторых учреждениях. 

В решении кабмина предусмотрено, что обязательное ношение масок в общественных местах для детей старше 6 лет не распространяется на время учебного процесса в дошкольных учебных учреждениях и младших классах школы или на территории этих учреждений.  

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вяриги, международные организации строго не рекомендуют носить маски детям до 5 лет, а для детей 6-11 лет носить маски могут быть рекомендованы, но необязательны. 

По предложению Министерства здравоохранения разрешено предоставлять услуги по организации общественного питания в учебных заведениях, учреждениях социальных услуг, здравоохранения, системы обороны, исправительных учреждениях и следственных изоляторах,в Центре регистрации иностранцев и др. 

Карантин введен в Литве на три недели в минувшую субботу, министр здравоохранения говорил, что, скорее всего, он будет продлен. 

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