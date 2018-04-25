В ЕС озвучили прогнозы по поступлению вакцины от коронавируса

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Поступление в продажу вакцины от коронавируса на европейском рынке ожидается в конце 2020 — начале 2021 года. Такой сценарий в ЕС считают позитивным. Об этом на брифинге в среду, 11 ноября, заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.

По ее словам, вакцина поступит в продажу сразу, как только завершатся клинические испытания.

«Конец 2020 — начало 2021 года. Да, я думаю, что это возможный позитивный тайминг. Сегодня вы видите, что вся планета следит за развитием этой вакцины, мы внимательно следим за всеми клиническими испытаниями, такое происходит впервые. Я пытаюсь не давать определенных дат», — сказала Кириакидес, отметив, что считает возможным позитивный сценарий.

Напомним, в Еврокомиссии раньше предупреждали, что всем жителям ЕС вакцин в 2021 году не хватит.

Накануне в ВОЗ сказали, что возлагают большие надежды на COVID-вакцину Pfizer, которая показала более 90% эффективности.