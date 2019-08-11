Доставка питьевой воды

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«Нет воды? Возьми и неси!» – автомобиль компании «Vilniaus vandenys» с такой надписью временно будет поставлять питьевую воду не получающим ее клиентам.

Жителям, у которых в связи с плановыми работами или авариями временно отключено водоснабжение, питьевая вода будет поставляться в пятилитровых емкостях – только нужно забрать их. О поставке воды жителей информируют заранее, сообщив время и место.

Об отключении воды компания «Vilniaus vandenys» информирует СМС-сообщением или по эл. почте. Чтобы информация была доступна, нужно своевременно предоставить свои контактные данные по эл. почте info@vv.lt или по телефону 1889.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt