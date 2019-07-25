Доступны новые комбинации автомобильных номеров

Фото Regitra.lt

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Regitra объявила, что в Литве стали доступны около 70 тысяч новых комбинаций номерных знаков для легковых автомобилей, говорится в пресс-релизе. Новые знаки будут начинаться на букву L.

LGA, LGB, LGC, LGD, LGE, LGF, LGG, LGH, LGI, LGY, LGJ, LGK, LGL, LGM, LGN, LGO, LGP, LGR, LGS, LGT, LGU, LGV, LGZ, LHA, LHB, LHC, LHD, LHE, LHF, LHG, LHH, LHI, LHY, LHJ, LHK, LHL, LHM, LHN, LHO, LHP, LHR, LHS, LHT, LHU, LHV, LHZ, LIA, LIB, LIC, LID, LIE, LIF, LIG, LIH, LII, LIY, LIJ, LIK, LIL, LIM, LIN, LIO, LIP, LIR, LIS, LIT, LIU, LIV, LIZ.

Комбинации для других транспортных средств означены на веб-сайте Regitra.

Учитывая то, что некоторые автомобилисты хотят получить эксклюзивный номер или комбинацию, которая имеет для них какое-то значение, компания дает возможность получить номерной знак из предложенного списка вместо серийного. Список обновляется каждый квартал.

Кроме того, с июля изменились классификация регистрационных знаков и их стоимость. Вместо трех групп теперь доступны четыре: I группа — 500 евро (например, 777, 888), II группа — 250 евро (007, 111), III группа — 150 евро (005, 444) и IV группа — 75 евро (606, 700).

Отмечается, что заказать желаемый вариант можно по интернету. Этой услугой могут воспользоваться даже те, кто только собирается приобрести автомобиль. В Regitra он будет храниться бесплатно в течение года.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ