Доходы бюджета падают

На 2021 год ЕК прогнозирует Литве дефицит властного сектора на уровне 7,2% ВВП, Министерство финансов прогнозирует этот дефицит в размере 7%. Данные ЕК и Минфина по долгу властного сектора существенно не расходятся. ЕК считает, что в 2021 году этот долг составит 51,3% ВВП, Минфин — что 51,9% ВВП.

ЕК прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,9%, Минфин ожидает роста 2,8%.

Соотношение госдолга с ВВП в Литве ниже среднего в ЕС

В третьем квартале прошлого года долг сектора власти в Литве составил 22,4 млрд евро и достигал 45,9% внутреннего валового продукта (ВВП) – этот показатель был ниже среднего в Евросоюзе, сообщил Евростат.

Долг властей Латвии составил 13,2 млрд евро, или 44,6% ВВП, а Эстонии – 5,1 млрд евро, или 18,5% ВВП. Эстонский показатель был самым низким в ЕС, сообщает BNS.

Наиболее задолжавшей страной остается Греция, где долг власти составляет 199,9% ВВП.

По данным Евростата, совокупный долг властей стран ЕС составил 89,8% ВВП блока, а только государств еврозоны – 97,31% ВВП.

Бюджет Литвы недополучил почти миллиард

Несмотря на позитивные международные оценки литовского бюджета, его доходная часть сокращается. В прошлом году доходы государственного бюджета Литвы и бюджетов самоуправлений составили 10,728 млрд евро – на 920,3 млн евро (7,9%) меньше, чем планировалось, и на 55,5 млн евро (0,5%) меньше, чем в 2019 году, сообщает BNS.

Поступления в госбюджет составили 8,665 млрд евро – на 883,1 млн евро (9,2%) меньше, чем планировалось, и на 52,2 млн евро (0,6%) меньше, чем в 2019 году, сообщило предварительные данные Министерство финансов.

Налоговые поступления в госбюджет составили 8,023 млрд евро – на 812,6 млн евро (9,2%) меньше, чем планировалось. В связи с предоставленной возможностью отложить налоговые платежи неуплата компаний, пострадавших от COVID-19, Государственной налоговой инспекции и таможне на 3 января составляла 801,9 млн евро, говорится в сообщении Минфина.

Поступления от сборов налога на добавленную стоимость в прошлом году составили 3,574 млрд евро – на 574,5 млн евро (13,8%) меньше, чем планировалось. Совокупные акцизные сборы составили 1,559 млн евро – на 51,9 млн евро (3,2%) меньше запланированного. Сборы налога на прибыль составили 779,7 млн евро – на 81,6 млн евро (9,5%) меньше, чем планировалось.

Сборы подоходного налога в национальный бюджет (госбюджет и бюджеты самоуправлений) составили 3,517 млрд евро – на 197,1 млн евро (5,3%) меньше, чем было предусмотрено планом.

Прочие (не связанные с налогами) доходы госбюджета, за исключением средств ЕС, составили в прошлом году 641,7 млн евро – на 70,4 млн евро (9,9%) меньше, чем планировалось.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ