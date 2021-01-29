«Черный рынок» вакцины

Глава ССР сказал, что по этой причине необходимо постоянно следить за определенными данными, которые могли бы сигнализировать о наличии или отсутствии «черного рынка».

По его словам, зная, сколько вакцин выдано учреждениям здравоохранения, должны совпадать три составляющие: количество вакцинированных, остаток доз в учреждениях и количество утраченных доз.

«Если бой или другие виды потери вакцины будут большими, то это будет сигнализировать о размере риска, о том, что шестая доза из ампулы или якобы разбившаяся ампула могли попасть на «черный рынок», – сказал Ж. Барткус.

Он отметил, что в данный момент у ССР нет возможности контролировать такие данные, поскольку введение информации в электронную систему здравоохранения e.sveikata запаздывает, информация часто корректируется.

Между тем в Литве были отмечены случаи неправильной транспортировки вакцин. После того, как был временно приостановлен договор с компанией Sotus derlius о доставке вакцины от COVID-19 лечебным учреждениям страны, этим будет заниматься другое предприятие – Armila. Об этом на минувшей неделе информировал BNS Центр по вопросам экстремальных для здоровья ситуаций (ЦЭЗС).

Компания Armila позиционирует себя как одну из крупнейших международных фармацевтических компаний, основная сфера деятельности которой — оптовая продажа фармпродукции для аптек и больниц. Договор стоимостью 462 тыс. евро с компанией Sotus derlius на минувшей неделе был временно остановлен из-за того, что были установлены колебания температур при доставке вакцины.

В январе прививки вакциной BioNTech и Pfizer из одной партии в Каунасском и Панявежском регионах были приостановлены, так как при транспортировке вакцины могла быть не обеспечена нужная температура. В партии было около 4,7 тыс. доз вакцины.

Как сообщил BNS, Sotus derlius выиграла конкурс ЦЭЗС на доставку вакцины, однако эту партию вакцины доставил субподрядчик — предприятие Radusa.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ