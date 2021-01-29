Ратификация Стамбульской конвенции: процесс буксует

По словам контролера, жертвы могут испытывать психологическое, экономическое насилие или преследование, которое часто обесценивается должностными лицами, поэтому зачастую досудебные расследования так и не начинаются, а уязвимых жертв оставляют наедине с насильником, поэтому они попадают в еще более небезопасную ситуацию, испытывают еще больше насилия, угроз.

«Сотрудники полиции не во всех случаях идентифицируют признаки насилия в ближнем окружении, что обусловлено пробелами в оказании помощи пострадавшим. В ходе расследования Департамент полиции признал, что в отсутствие очевидных признаков физического насилия, когда, возможно, пострадавшее лицо отказывается или боится объяснить обстоятельства произошедшего, сложно доказать, что лицо на самом деле испытало насилие в ближнем окружении», – цитируются в пресс-релизе слова А. Нормантаса.

В отчете о расследовании также констатируется, что в Литве отмечается нехватка специалистов, предоставляющих помощь, мест безопасного проживания, ограничены возможности обеспечения бесплатными услугами транспортировки и предоставления места жительства.

Контролер также утверждает, что помощь оказывается лицам только в рабочие дни, а услуги не всегда эффективны, не всем лицам, испытывающим насилие в ближнем окружении, услуги этих субъектов финансово и географически доступны, и не всегда они эффективно улучшают положение пострадавших, поэтому необходимо повышать качество и доступность социальных услуг для жертв.

«На самом деле и распространение информации о помощи лицам, испытавшим насилие в ближнем окружении, не является достаточным, поскольку лица зачастую не знают, куда обращаться и где такую помощь искать, это особо актуально в районах, отдаленных от крупных городов Литвы», – отметил А. Нормантас.

Ратификация Стамбульской конвенции внесена правоцентристской коалицией в список работ, по которым мнения консерваторов и их партнеров-либералов расходятся. В этом разделе говорилось, что партнеры будут прилагать усилия для того, чтобы принять и реализовать конвенцию в рационально необходимые для рассмотрения сроки.

Так называемую Стамбульскую конвенцию на ратификацию в Сейм внесла еще бывший президент Литвы Даля Грибаускайте, однако этот процесс застрял, поскольку политики не могут договориться по некоторым положениям документа.

Католическая церковь и часть политиков утверждают, что после ратификации конвенции Литве придется менять понятие пола и внедрять положения о гомосексуализме.

Некоторые депутаты консервативных взглядов утверждают, что конвенция внесет сумятицу в законодательную базу и навредит реализации семейной политики.

Литва подписала Конвенцию Совета Европы о превенции и устранении насилия над женщинами в близком окружении в 2013 году.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ