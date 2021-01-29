Перспективы развития столицы

Среди крупнейших объектов – гимназия Толминкеме, развитие медицинского учреждения, спортивные комплексы. По словам директора администрации Вильнюсского городского самоуправления Повиласа Подярскиса, в строительной сфере предстоит большой объем работ.

Самый амбициозный проект в области образовательной инфраструктуры — гимназия Толминкеме — скоро переселится с чертежей на строительную площадку. Строительство этой школы в районе Пилайте начнется уже в нынешнем году, а завершить его планируется к сентябрю следующего года. Вероятно, будущая школа благодаря инновационным решениям на десятки лет опередит время и станет достойным примером для других учебных заведений в Литве.

Так, с помощью архитектурных решений планируется стимулировать передвижение учеников на велосипедах даже в периоды похолодания, 40% территории займут зеленые насаждения и пространства для отдыха, будет оборудовано 30 мест для стоянки автомобилей.

Реконструкция антакальнисской больницы

Наибольший объем работ в области медицинской инфраструктуры в нынешнем году планируется выполнить в Вильнюсской городской клинической больнице (ВГКБ). Здесь будет построен блок из десяти отделений: операционных, реанимации и гемодиализа. По словам П. Подярскиса, это расширение больнице крайне необходимо.

«Больница в Антакальнисе была открыта более полувека тому назад, в 1958 году. Существующий блок операционных уже 50 лет обходится без капитального ремонта, в нем проводились только косметические улучшения, и это при том, что здесь непрерывно проводятся операции, общее количество которых составляет около 10 тыс. в год», – сказал директор администрации Вильнюсского городского самоуправления.

В ВГКБ также запланировано обновление действующих помещений, преобразование административного отделения, создания условий для оказания услуг, в которых в настоящее время ощущается нехватка. Директор администрации также упомянул о планах по оборудованию дополнительного корпуса инфекционной больницы.

Бассейн в Лаздинай

В этом году также намечено возобновление приостановленного строительства бассейна в Лаздинай. После банкротства основного подрядчика и отказа субподрядчиков от продолжения работ на предусмотренных договором условиях Вильнюсское городское самоуправление расторгло договор и повторно объявило общественную закупку. Вероятно, новый надежный подрядчик определится еще до марта.

В настоящее время выполнено около 40% работ по строительству, завершить которое самоуправление надеется к 2022 году. Предполагается, что в многофункциональном оздоровительном центре в Лаздинай будут оборудованы один из самых современных бассейнов в странах Балтии, тренажерный зал, зона бань и автомобильная стоянка на 105 мест.

Среди будущих проектов социальной инфраструктуры также числится манеж в Жирмунай, однако его строительство в этом году начато не будет. В настоящее время Вильнюсское городское самоуправление решает связанные с проектом юридические вопросы, а приступить к строительным работам планируется в 2022 году.

Информация «ЛК», vilnius.lt