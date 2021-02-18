Дождь по заказу. Китай научился менять погоду

«Многие страны используют эту технологию. Китай использует ее уже давно, Индия тоже применяла ее «, — отмечает эксперт по климату Дханасри Джайярам.

При этом ученый отмечает, что нигде эта программа не используется в таких объемах, как это планируется делать в Китае. В Китае манипулирование погодой с помощью засева облаков стало «производственным вопросом».

«Это не какие-то испытания или что-то отвлеченно научное. Это в основном делается на муниципальном уровне, в городах и поселках», — говорит эксперт.

Технология применяется, когда Пекин проводит крупные мероприятия, однако в этих случаях (например, во время ежегодной парламентской сессии) для снижения уровня загрязнения также закрываются городские фабрики.

50 тысяч китайских городов и поселков уже применяют засев облаков на регулярной основе, чтобы избежать проблем на фермерских полях.

Госпрограмма

В Китае говорят, что программа манипулирования погодой должна помочь в восстановлении после природных катастроф, улучшить сельскохозяйственное производство, помочь в борьбе с лесными и степными пожарами, а также позволить контролировать аномально высокие температуры или засуху. При этом детали программы власти пока не сообщают.

«Одно из опасений состоит в том, повлияет ли эта технология на летние муссонные дожди в Индии, которые играют важную роль в экологии всего региона. Однако на этот счет не так много исследований», — говорит Дханасри Джайярам.

Эксперт полагает, что объявление о китайской программе могло бы пройти незамеченным в Индии, если бы отношения с Китаем переживали лучшие времена. Однако сейчас они весьма напряженные, и порой дело доходит до вооруженных столкновений на границе, что усиливает антикитайские настроения в Индии.

Ученые из Национального университета Тайваня отмечали в своем исследовании в 2017 году, что недостаток координации в манипулировании погодой может привести к обвинениям в «похищении дождя» со стороны соседних стран.