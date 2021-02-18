Утечка данных CityBee является предупреждением для бизнеса – администрация президента

Скандал с утечкой данных пользователей каршеринговой компании CityBee, когда были преданы гласности личные данные почти 110 тыс. пользователей, является предупреждением и для других видов бизнеса, заявил советник президента Литвы Симонас Крепшта.
По его словам, этот инцидент является доказательством того, что бизнес, работающий в цифровом пространстве, обязан инвестировать в защиту данных.
«Это в определенном смысле звоночек и другому бизнесу, который все больше склоняется к цифровым услугам, и определенное доказательство того, что необходимо инвестировать, выделять как человеческие, так и финансовые ресурсы на повышение защиты баз данных, личных данных, постоянно обновляя различные системы», – сказал в четверг утром С. Крепшта в интервью радиостанции LRT.
«Хакеры и определенные силы других стран ищут пробелы и достаточно оперативно их находят», – добавил он.
По словам советника, в контексте пандемии потребность инвестировать в защиту данных растет как в частном бизнесе, так и среди государственных ведомств.
«Несомненно, это актуально как для бизнеса, так и для государственных ведомств, особенно в этот постпандемический период мы видим, как интенсивно услуги переносились в цифровое пространство», – сказал С. Крепшта.
Об утечке данных клиентов CityBee сообщили в понедельник вечером. В руки хакеров попали и были преданы гласности личные данные почти 110 тыс. пользователей, которые зарегистрировались на платформе до 22 февраля 2018 года: имена, телефоны, личные коды, пароли, адреса электронной почти.
CityBee действует в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Парк компании состоит из более чем 2 тыс. транспортных средств, у компании более чем 750 тыс. зарегистрированных клиентов.