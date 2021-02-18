Утечка данных CityBee является предупреждением для бизнеса – администрация президента

По словам советника, в контексте пандемии потребность инвестировать в защиту данных растет как в частном бизнесе, так и среди государственных ведомств.

«Несомненно, это актуально как для бизнеса, так и для государственных ведомств, особенно в этот постпандемический период мы видим, как интенсивно услуги переносились в цифровое пространство», – сказал С. Крепшта.

Об утечке данных клиентов CityBee сообщили в понедельник вечером. В руки хакеров попали и были преданы гласности личные данные почти 110 тыс. пользователей, которые зарегистрировались на платформе до 22 февраля 2018 года: имена, телефоны, личные коды, пароли, адреса электронной почти.

CityBee действует в Литве, Латвии, Эстонии и Польше. Парк компании состоит из более чем 2 тыс. транспортных средств, у компании более чем 750 тыс. зарегистрированных клиентов.