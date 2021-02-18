Администрация президента Литвы видит риски в накоплении вакцин на складах

Администрация президента Литвы видит риски в накоплении вакцин от коронавируса на складах, если темпы вакцинации в Литве в ближайшее время не будут расти.
Советник главы государства Симонас Крепшта заявил, что количество вакцин, полученных на минувшей неделе – 70 тыс. доз – создает предпосылки для ускорения вакцинации, и Литве, теоретически уже можно достичь показателя 10 тыс. прививок в день.
Однако, по его словам, если вакцинация не ускорится, то возникает риск того, что вакцины начнут накапливаться на складах.
«Если эти темпы вакцинации останутся такими, какими они являются на этой или прошлой неделе, несомненно, возникает этот риск», – сказал С. Крепшта в четверг в интервью радиостанции LRT.
«На минувшей неделе у нас было около 70 тыс. полученных вакцин, это действительно создает предпосылки для повышения темпов вакцинации. Пока же мы видим, что эти цифры не растут настолько, были и выходные дни, праздничные дни, когда темпы вакцинации снижаются», – сказал он.
По его словам, с ростом поставок вакцин должно расти и количество привитых людей, поэтому есть больше предпосылок для реализации цели, поставленной президентской администрацией – вакцинации к середине лета 70% населения.
«Шестнадцатого февраля Johnson & Johnson подала на авторизацию своей вакцины в Европейское фармагентство, это будет уже четвертая вакцина, и опять же это обеспечит дополнительные поставки уже во втором квартале этого года», – сказал С. Крепшта.
По данным Департамента статистики, за минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3886 человек, привитых второй дозой – 3650.
В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 106 тыс. 894 человека, двумя дозами – 58 тыс. 988 человек.
Литва получила 215 тыс. 805 доз вакцин, из них использовано — 157 тыс. 903 дозы.