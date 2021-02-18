Администрация президента Литвы видит риски в накоплении вакцин на складах

«На минувшей неделе у нас было около 70 тыс. полученных вакцин, это действительно создает предпосылки для повышения темпов вакцинации. Пока же мы видим, что эти цифры не растут настолько, были и выходные дни, праздничные дни, когда темпы вакцинации снижаются», – сказал он.

По его словам, с ростом поставок вакцин должно расти и количество привитых людей, поэтому есть больше предпосылок для реализации цели, поставленной президентской администрацией – вакцинации к середине лета 70% населения.

«Шестнадцатого февраля Johnson & Johnson подала на авторизацию своей вакцины в Европейское фармагентство, это будет уже четвертая вакцина, и опять же это обеспечит дополнительные поставки уже во втором квартале этого года», – сказал С. Крепшта.

По данным Департамента статистики, за минувшие сутки первой дозой вакцины привито 3886 человек, привитых второй дозой – 3650.

В целом первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 106 тыс. 894 человека, двумя дозами – 58 тыс. 988 человек.

Литва получила 215 тыс. 805 доз вакцин, из них использовано — 157 тыс. 903 дозы.