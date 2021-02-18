Георгий Гахария надеется, что это поможет уменьшить поляризацию в политическом пространстве Грузии.

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария уходит в отставку. Об этом он заявил на брифинге, сообщает Эхо Кавказа в четверг, 18 февраля.

Отметим, что Гахария возглавляет правительство страны с 9 сентября 2019 года.