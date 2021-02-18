Украина на следующей неделе возвращается к адаптивному карантину

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. При сильном росте числа инфицированных в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает «красная» зона карантина: мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка, когда врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Цветами регионы обозначают во время адаптивного карантина — зеленым, желтым, оранжевым или красным в зависимости от уровня опасности распространения COVID-19. В зависимости от цвета различаются и ограничительные меры.

Карантин для противодействия эпидемии коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного. С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы «сбить» волну заболеваемости COVID-19.

В Украине с начала пандемии зафиксировано уже 1,28 млн случаев COVID-19, суточный прирост за 16 февраля составил 4,2 тыс. Всего в стране в результате коронавируса умерли 24 689 человек, в том числе 147 за минувшие сутки.