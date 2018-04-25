Другие ограничения возможны, если за неделю ситуация не стабилизируется – A. Вярига

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Введение дополнительных ограничений будет рассматриваться в том случае, если за неделю после объявления карантина ситуация не станет стабильнее, говорит литовский министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Если в течение недели после введения карантина мы не увидим стабилизации ситуации, тогда и будем думать о дополнительных мерах», — сказал А. Вярига на пресс-конференции в пятницу.

Карантин в Литве вводится на три недели с субботы.

Во время карантина запрещена работа заведений общественного питания, ресторанов, кафе, баров, ночных клубов и других увеселительных заведений, казино, букмекерских контор. Разрешается только услуга «еда на вынос». Магазины, торговые центры, рынки и другие места общественной торговли могут продолжать работу, если будут обеспечивать не менее 10 квадратных метров площади на одного покупателя. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей, другие мероприятия и массовые скопления людей запрещены. В общественных местах можно будет находиться группами не более пяти человек, за исключением членов семьи, должна соблюдаться дистанция не менее двух метров между лицами или группами лиц. Обязателен масочный режим.



BNS