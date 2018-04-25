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Из-за второй волны коронавируса не исключено резкое падение цен на нефть

Фото из открытых источников

Министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Абдельмаджид Аттар сегодня заявил, что не исключает резкого падения цен на нефть из-за второй волны пандемии коронавируса в мире. Он выступил на заседании комиссии по финансам и бюджету алжирского парламента, сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство Algeria Press Service.

Ситуация на мировых нефтяных рынках остается очень рискованной. Не исключено дальнейшее резкое падение цен на нефть под влиянием второй волны пандемии коронавируса, отметил президент конференции ОПЕК.

«Несмотря на видимую стабильность цен на нефть в последние месяцы, достигнутую благодаря усилиям стран-производителей, входящих в группу ОПЕК+, производители не скрывают своих опасений по поводу второй сильной волны коронавируса. Она может привести к замедлению роста и, следовательно, к более значительному, чем ожидалось, снижению спроса на нефть», — подчеркнул Аттар.

По его словам, на следующем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+ должны быть приняты решения, способные стимулировать рынок и не допустить падения цен ниже $40 за баррель. Заседание намечено на 17 ноября.

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