Литва следит за ситуацией с возможными мутациями коронавируса на норочных фермах

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После того, как Дания по причине мутации коронавируса у норок начала уничтожать всех разводимых в этой стране этих животных, ситуация в Литве взята под наблюдение.

Как сообщили BNS в Министерстве сельского хозяйства, в среду этот вопрос обсуждался в Государственной продовольственно-ветеринарной службе (ГПВС) и в Ассоциации звероферм.

«ГПВС заверила, что пока на литовских фермах не отмечаются возможные случаи COVID-19, служба призвала зверофермы обеспечить, чтобы при проявлении каких-либо симптомов у работников, они были бы изолированы от контакта с меховыми зверками», – сказала в четверг BNS советник Министерства сельского хозяйства по связям с общественностью Юргита Вайчюне.

Владельцы звероферм обязаны информировать ГПВС о возможных симптомах у зверьков или о возможном заражении работника фермы коронавирусом. С министерством также обсуждаются возможные компенсации, на случай необходимости уничтожения животных.

По данным Министерства сельского хозяйства, в Литве в данный момент у 71 владельца более 1,9 млн норок.

В среду крупнейший в мире производитель норковых шкурок — Дания сообщила, что уничтожит всех норок в хозяйствах страны (15-17 млн зверьков), поскольку была обнаружена мутировавшая версия коронавируса, распространившаяся среди людей.

Ученые опасаются, что создаваемая сейчас вакцина может быть неэффективна против мутировавшего вируса, либо эффективна лишь отчасти.