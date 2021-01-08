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Литовская прокуратура сообщает о передаче в суд дела, в котором два гражданина Литвы обвиняются в шпионаже в пользу России.

Как сообщила в пятницу прокуратура, несмотря на то, что обвиняемые незнакомы друг с другом и их деятельность отличается, данные досудебного расследования позволяют подозревать, что в преступную деятельность против Литовского государства их втянул один и тот же человек — сотрудник Пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) Россиийской Федерации (РФ) по Калининградской области.

По данным правоохраны, он представился обвиняемым под вымышленным именем, прекрасно говорит по-литовски.

Досудебное расследование о вероятном шпионаже, во время которого выполнялись задания разведывательного ведомства России, было начато после получения из Департамента госбезопасности (ДГБ) материала, собранного в соответствии с предусмотренным в Законе о разведке порядком.