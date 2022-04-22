Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Рост показателя занятости среди жителей сельской местности в Литве не отражает реального положения, особенно в населенных пунктах, которые находятся вдали от крупных городов, считает экономист Богуслав Гружевский. По его словам, уровень занятости людей в «современных» или пригородных деревнях значительно отличается от уровня занятости в «традиционном» селе, сообщает BNS.

«Есть две «сельские» Литвы: одна – пригороды, поэтому занятость увеличивают Вильнюсский, Каунасский, Клайпедский районы, сильнее стали Шяуляйский и Панявежский районы… Это современная деревня», – сказал Б.Гружевский.

В «традиционной» деревне, где проживает более 50% сельских жителей, уровень занятости низкий. «И есть традиционная деревня, там уже есть проблемы. Если вы посмотрите информацию о занятости, например, в Пакруойском, Купишкском, Кельмеском районах, где доминируют «традиционные» села, то там уровень занятости низкий», – сказал Б.Гружевский. «Мы рады, что есть тенденция улучшения, но фактически она не показывает занятость людей в традиционных деревнях», – добавил он. По данным всеобщей переписи жилья и населения за 2021 г., за последние 10 лет показатели занятости в деревне приблизились к городским: в городе занятость выросла на 2,6% (2011 г. – 59,6%, 2021 г. – 62,2%), в деревне – на 10,2% (соответственно, 50,5 и 60,7%). По словам Б.Гружевского, выросла занятость среди женщин и людей старшего возраста — 55-64 лет.

«В Литве работает все больше людей старшего возраста, я думаю, что у нас, как во всем ЕС, изменится культура, люди старшего возраста перестанут быть менее значимыми», – заметил экономист. По данным статистиков, за 10 лет занятость в группе 55-64 лет занятость выросла с 55% до 75,7%. Но экономист заметил, что это может быть связано с пенсионным возрастом, т.е. с необходимостью работать. По словам Б.Гружевского, в 2012 г. было проведено исследование, которое показало, что в силу неэкономических причин работали всего 20% таких жителей, а в Западной Европе — 50%.

Экономист сказал, что беспокоит тот факт, что увеличилась лишь занятость в группе жителей, у которых есть только основное образование. Он заметил, что сейчас школы не готовят людей к участию в рынке труда. По данным статистиков, в 2021 г. у 9,9% работников было лишь основное образование (неполное среднее), в 2011 г. таких было 7,4%.

Еще одна отрицательная тенденция, которую отметил экономист, – доминирует занятость жителей в секторах, которые дают небольшой ВВП, — строительном и транспортном. «Это совсем не то, что генерирует зарплаты от 2000 евро и больше, а нам нужны такие зарплаты – и для бюджета, и для социальной защиты, и для Содры, и для нашей привлекательности», – сказал Б.Гружевский. «Инвестиционная политика должна быть больше ориентирована на развитие рабочих мест, дающих более высокий ВВП», – добавил он.

Б.Гружевский обратил внимание на то, что за 10 лет выросло количество неквалифицированной рабочей силы. По его словам, это никак не сочетается с интересами страны. «Растет число людей, которые не окончили среднюю школу. Если такой человек может найти работу, то до 35-40 лет неквалифицированный работник может нормально функционировать и в среднем успешно зарабатывать. Но разве это нам нужно в социальном контексте? Разве с этим можно мириться, находясь в группе одних из наиболее развитых стран?» – сказал экономист.