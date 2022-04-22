Как еда превращается в предмет роскоши 

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Гинтаутас Палуцкас, староста социал-демократической фракции Сейма

Социал-демократы продолжают выяснять ситуацию в продовольственной сфере, сообщает пресс-служба партии.

«В то время, когда другие страны, реагируя на сложную ситуацию, направляют стратегическую поддержку фермерам и производителям продуктов питания, власти Литвы, как обычно, преисполнены оптимизма и ничего не делают», — предупреждает староста социал-демократической фракции Сейма Гинтаутас Палуцкас.

После онлайн-встречи с представителями пищевой промышленности социал-демократы рассказали, чем живут работники этой жизненно важной отрасли.

По словам председателя Литовской ассоциации переработчиков и торговцев зерном Каролиса Шимаса, Министерству сельского хозяйства и Министерству экономики и инноваций наплевать на пищевую промышленность, так как эта отрасль хозяйства — «ни сельское хозяйство, ни промышленность».

К. Шимас предупредил, что мы не подготовлены к наихудшему сценарию. По его мнению, необходимо подумать об обеспечении бесперебойного производства продуктов питания в таких ситуациях, как пандемия.

Все выступавшие отметили, что с началом пандемии и нарушением цепочек поставок продуктов питания многие страны Европейского союза признали пищевую промышленность ключевой отраслью.

Пережив пандемию, кризис в отношениях с Китаем, конкурентное давление со стороны соседних стран, а теперь и последствия войны России против Украины, представители отрасли говорят, что им по-прежнему не хватает стратегического подхода со стороны правительства.

Эгидиюс Мацкявичюс, директор Литовской ассоциации мясопереработчиков, подчеркнул, что из-за высоких налогов и низкой государственной поддержки нашим производителям продуктов питания сложно конкурировать с продукцией соседних и других стран. Он прогнозирует, что осенью килограмм карбоната может подорожать как минимум на 40 процентов.

«Традиционная промышленность была настолько сильна, что не считалось необходимым поддерживать ее», — сказал Э.Мацкявичюс.

За последние 14 лет он охарактеризовал это как «вегетативность».

По прогнозу директора Национальной ассоциации аквакультуры и рыбоводства Роландаса Моркунаса, у нас может не хватить кормов по мере их удорожания. Насколько ему известно, счета за электроэнергию в этом секторе выросли на 400 процентов. Директор раскритиковал власти за то, что производители так и не получили обещанной компенсации за производство экологической продукции. Он возмущался некомпетентностью министерств, боящихся критики и диалога.

Р. Моркунас также остро поднял проблему племенной работы (селекция и племенное дело в рыбоводстве карпа) после того, как министр подписал приказ о приостановке этой деятельности.

Занимающиеся рыбоводством предприниматели предупреждают, что рыбные продукты резко подорожают.

Раймондас Тамошаускас, председатель Литовского профсоюза работников пищевой промышленности, отметил, что доходы работников пищевой отрасли — ниже среднего. Он отметил, что модернизация пищевой промышленности производилась медленно и теперь это вызывает сожаление. По словам Р. Тамошаускаса, «над пищевой промышленностью навис дамоклов меч»: «Останутся те, кто сможет быстро модернизироваться и конкурировать с пищевой промышленностью европейских стран».

По его мнению, если бы законы в Литве были более благоприятными для профсоюзов, мы бы добились более высокого роста заработной платы.

«Необходимо повышать покупательную способность людей, чтобы цены не были такими пугающими», — сказал лидер профсоюза. Он предложил, если компаниям предоставляется помощь, должны быть предусмотрены и меры контроля — участие профсоюзов и работников в мониторинге использования этой поддержки.

Подводя итоги встречи, заместитель председателя Комитета по сельским делам в Сейме Видмантас Канопа заявил, что ощущается нехватка общей продовольственной стратегии четырех министерств — социальной защиты и труда, финансов, экономики и инноваций и сельского хозяйства.

«Необходимо срочно рассмотреть возможные льготы на электроэнергию и газ для пищевых компаний. Также необходимо решить вопрос о дотациях производителям продуктов питания. Пока остаются нерешенными вопросы поддержки возобновляемой энергетики, не решены проблемы льготного кредитования. Пищевая промышленность не должна остаться за бортом», — уверен парламентарий.