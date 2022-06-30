Движение поездов на учатске Кальвария-Шяштокай возобновлено

Компания LTG Infra, управляющая инфраструктурной сетью литовской государственной железнодорожной группы Lietuvos gelezinkeliai, завершила плановые работы по ремонту дорожной насыпи на участке ветки Калвария – Шяштокай и возобновила движение поездов, сообщила LTG Infra в среду.
Из-за ремонта на 13 суток здесь было полностью остановлено движение поездов как на колее европейского типа (1435 мм), так и на более широкой российской (1520 мм) колеи.
«Железнодорожное сообщение с соседней Польшей имеет стратегическое значение для грузовых перевозок и возобновления движения пассажирских поездов из Каунаса в Белосток. Поэтому мы своевременно выполнили технологически сложные плановые ремонтные работы основания, чтобы обеспечить бесперебойное и безопасное движение поездов», — сказал руководитель службы технадзора LTG Infra Арвидас Двейлис.
По его словам, запланированный перерыв в движении был заранее согласован с клиентами, поэтому он минимально повлиял на движение поездов.
После возобновления движения поездов зерно и другие сельскохозяйственные продукты будут по-прежнему перевозиться из Украины в Клайпедский морской порт, а интермодальные грузы из Дуйсбурга (Германия) снова будут перевозиться на Каунасский интермодальный терминал.
Военные грузы в Шештокай ожидаются в начале июля.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено