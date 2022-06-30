С 1 июля Рига перестанет принимать украинских беженцев

Мэр Риги пояснил, что с 1 июля значительно сократится государственная поддержка по размещению беженцев. Впредь она составит 3,5 евро в день, что в условиях Риги недостаточно. Беженцы не смогут разместиться в туристическом жилье за такую плату.

В настоящее время в столице 1800 мирных жителей Украины, которые расселены в гостиницах.

Стакис поручил ответственным лицам связаться с гостиницами и сообщить, что муниципалитет оплатит недостающие средства, призвав не расторгать договоры по размещению беженцев.

Таким образом самоуправление будет ежемесячно направлять на размещение беженцев 450 000 евро, из которых 150 000 евро компенсирует государство, а муниципалитет обеспечит 300 000 евро. Средства будут взяты из резервного фонда и их хватит примерно на два месяца.

Мэр Риги также подчеркнул, что в настоящее время в Риге размещены 16 600 беженцев, что на 3 000 человек больше, чем указано в государственном плане по размещению беженцев.