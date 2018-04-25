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Джонсон: Британия покинет ЕС до конца января 2020 года

Photo by BackBoris2012 on Foter.com / CC BY-ND

Великобритания покинет Евросоюз как единое целое до 31 января 2020 года. Об этом на выступлении перед избирателями в Лондоне заявил премьер-министр Борис Джонсон, передает Sky News в пятницу, 13 декабря.

«Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо «но», «если» или «может быть». Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой», — сказал Джонсон.

Премьер также отметил, что результаты состоявшихся в стране 12 декабря парламентских выборов означают, что угрозы осуществления повторного референдума по Brexit больше нет.

«Мы положили конец жалким угрозам [оппозиционной Лейбористской партии] провести второй референдум», — сказал глава правительства.

В конце выступления Джонсон призвал «осуществить Brexit, но сперва позавтракать», в ответ аудитория начала аплодировать.

К настоящему моменту подсчет голосов после выборов завершился на всех участках, кроме двух. Консерваторы уверенно лидируют, получив 363 мандата в 650-местной Палате общин британского парламента. Лейбористы же потерпели сокрушительное поражение.

Напомним, что ранее в Британии обнародовали план Джонсона по Brexit. Документ якобы предусматривает введение после Brexit таможенного досмотра на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией.

korrespondent.net

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