В планы борьбы с климатическими изменениями Литва пытается включить месседж о БелАЭС

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Литва стремится к тому, чтобы в обязательства по климатическим изменениям Евросоюза было включено косвенное послание Беларуси о стандартах безопасности на строящейся там атомной электростанции.

В проекте выводов, представленном на саммите ЕС, говорится, что «оборудование третьих стран должно отвечать высшим международным стандартам безопасности и защиты окружающей среды».

Это предложение внесено вместе с планирующимся обязательством сообщество перейти в Европе к 2050 году к модели экономики, которая будет с нейтральным влиянием на климат.

«Эту фразу постоянно стараемся внести в различные тексты и, насколько я знаю, в будущем тексте такая фраза есть. Значит, нам удалось добиться того, чтобы было определенное обязательство», – сказал журналистам в Брюсселе президент Гитанас Науседа накануне саммита ЕС.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

По его словам, важно вынудить Беларусь соблюдать стандарты охраны природы и безопасности с целью обеспечения равных конкурентных условий на рынке электроэнергии.

«Если кто-то будет производить нечистую энергию рядом с нами, конечно, с меньшими затратами, то о какой равноценной конкуренции мы здесь можем говорить», – отметил литовский президент.

Он также выразил надежду на то, что электроэнергия с Белорусской АЭС в Островце не сможет попадать на общий рынок, когда Балтийские страны синхронизируют свои линии электропередачи с Западной Европой.

«Если процесс синхронизации будет реализован, то все будет ясно. Тогда мы будем закупать электроэнергию друг у друга, а между тем, электроэнергия из третьих стран не сможет закупаться по естественным причинам», – сказал руководитель страны.

Nuotraukos autorius Robertas Dačkus/ lrp.lt

Белорусские власти утверждают, что БелАЭС может начать действовать в первом квартале следующего года. Минск отметает претензии Литвы о недостаточных мерах безопасности на станции.